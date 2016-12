El primer festival BA a Reir

Algunos de los mejores humorista argentinos participarán este domingo 18 de diciembre del festival BA a Reir, organizado por el Gobierno porteño, se llevará a cabo en el Rosedal y en el Parque Centenario.

El martes pasado fue presentado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el primer festival de humor de la Ciudad. El mandatario porteño exresó que: “Es uno de los espectáculos más lindos que vamos a hacer en la Ciudad en mucho tiempo, y que invita a la gente a que se ría. No hay nada más lindo que reírse, me encanta verlos a ellos”.

“Estamos organizando por primera vez en la historia el festival, ojalá que venga muchísima gente el domingo a la tarde. La gente está respondiendo muchísimo a las convocatorias que hacemos de eventos”, y aclaró que la entrada es libre y gratuita.

Este evento cultural que se realiza este domingo está organizado por el Gobierno de la Ciudad, junto con la participación del Ministerio de Cultura, y se llevará a cabo de 18 a 21 horas en “El Rosedal” de Palermo y en el “Parque Centenario”. En ambos escenarios, los artistas realizarán imitaciones, y shows de stand up, aptos para toda la familia.

Los dos escenarios que funcionarán en forma simultánea con diferentes humoristas son:

El primer encuentro estará preparado en el “Rosedal”, donde se anuncia la presencia de José María Listorti como conductor, y la participación de los artistas: Diego Reinhold, Sergio Gonal, Miguel Angel Cherutti, Moria Casan, Nito Artaza, Freddy Villarreal, Rodrigo Rodríguez, Lizzy Tagliani y Yayo.

Y el segundo escenario se ha preparado en el “Parque Centenario”, donde la conducción estará a cargo de Maju Lozano, y se presentarán: Flor de la V, Coco Sily, Alacrán, Jorge Corona, el Negro Alvarez, Chichilo Viale, Gladys Florimonte, Mauricio Jortach y Claudio Rico.

Finalmente Horacio Larreta destacó la gran participación de los vecinos en los distintos eventos que realiza la Ciudad, bajo este sentido destacó que: “la gente está respondiendo muchísimo a las convocatorias que hacemos de eventos, el otro día el Desfile de Navidad fue espectacular”.