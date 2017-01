8vo concurso Yo te Cuento Buenos Aires

Se abrió la inscripción para participar en el concurso de “Yo te Cuento Buenos Aires”, un proyecto de la Legislatura porteña que busca publicar una antología de 26 cuentos que ocurran en algún barrio de la Ciudad.

Para promover la creatividad literaria, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde hace algunos años viene llevando a cabo un proyecto que invita a todos los vecinos a su propio cuento. De eso se trata el concurso “Yo te Cuento Buenos Aires VII” que tendrá como protagonista a escritores inéditos mayores de 16 años, argentinos o extranjeros.

La intención con este concurso es la de publicar la antología Yo te Cuento Buenos Aires VII que consta de 26 cuentos de escritores inéditos sobre historias ficticias que transcurran en algún barrio porteño. De igual modo se realizará la entrega de premios para el primero, segundo y tercer lugar, junto a cuatro menciones de honor para los siete cuentos que, de los 26, alcancen la mayor cantidad de votos de los miembros del jurado.

La creatividad no tiene límites y los únicos requisitos que deberá tener la historia a presentar son que esté escrito en español, que se desarrolle toda la trama en la Ciudad de Buenos Aires y es fundamental que se use algún barrio de la ciudad como contexto incluyendo nombres de calles reconocibles.

Desde las Bases y Condiciones se establece además que el cuento que presente cada escritor no podrá superar las páginas en tamaño A4 usando la fuente Times New Roman con cuerpo 12, especificando un interlineado doble con marginado estándar (2,5 x 3 cm).

En total se deberá hacer entrega de 3 copias debidamente firmadas con el seudónimo, abrochadas y mecanografiadas sobre una sola cara del papel, adjunto incluso un archivo digital guardado en CD.

Los cuentos tienen que ser firmados con un seudónimo y no se aceptarán aquellos que permitan la identificación del autor. Todos los datos personales como nombre y apellido, DNI o pasaporte, domicilio, código postal, teléfonos de contacto y correo electrónico, se entregarán en un sobre cerrado que en el frente tendrá escrito el seudónimo y el título del cuento.

Está demás decir que las obras tienen que ser sí o sí originales e inéditas. No teniéndose en cuenta ninguna obra que haya sido publicada anteriormente, presentada simultáneamente en algún otro concurso, traducidas de otros textos o adaptadas o recreadas. En caso de hacer caso omiso a las normas susodichas será motivo de exclusión de la presente y futuras ediciones.

La fecha tope de recepción de los cuentos será hasta el 1ro de junio del 2017, teniéndose en cuenta la fecha del sello postal para aquellas obras que lleguen pasada la fecha. Mientras que el anuncio de los ganadores se hará públicamente a fines del mes de agosto mediante la página web de la Legislatura porteña, del Facebook del Yo te cuento Buenos Aires y a través de los diferentes medios de comunicación.

Recién en mayo del 2018 se presentará la antología en la Feria del Libro y varios ejemplares se entregarán gratuitamente en los aeropuertos, casetas de turismo, bares notables y bibliotecas.

La entrega de todo el material (las 3 copias, el CD y el sobre con los datos personales) se podrá entregar personalmente o por correo a:

Concurso de Cuentos “Yo te cuento Buenos Aires IV”

Dirección de Cultura Of.8 Planta Principal

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Perú 160 (C1067 AAD)

Ciudad de Buenos Aires

Bases y condiciones: http://www.legislatura.gov.ar/imagen/noti/6132-bases-ytc7.pdf