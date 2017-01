BA Remo una nueva forma de hacer turismo

Todos los miércoles y domingos de 10:30 a 12 horas se podrá disfrutar de forma gratuita la experiencia única conocer Buenos Aires haciendo Remo. Los cupos son limitados y hay que inscribirse previamente.

El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires ofrece distintas actividades para conocer de la manera más sana y divertida la Ciudad, ya sea a través del bus turístico, visitas guiadas a pie o bien en bicicleta.

Muchas son las actividades que van sumando para que los vecinos puedan disfrutar Buenos Aires desde otro punto de vista, es aquí donde aparece BA Remo. Una alternativa para disfrutar en familia y recorrer Puerto Madero en una hora, pero arriba de un bote.

BA Remo invita a las familias para que conozcan todo Puerto Madero a través de un recorrido que empieza en el Dique 4 y te lleva a conocer el antiguo puerto, las fragatas históricas, los edificios emblemáticos y el Puente de la Mujer, pero arriba de un bote con capacidad para 10 personas. No se necesita experiencia previa y pueden participar todos los mayores de 12 años.

La excursión es totalmente libre y gratuita y se desarrolla todos los miércoles y domingo de 10:30 a 12 horas. Uno se pregunta: ¿Hay alguna trampa en todo esto? Pues la respuesta es sí… ya que una de las condiciones para poder participar de la travesía es registrarse previamente en la página de internet, los cupos son limitados y se van renovando todos los lunes a las 10 de la mañana.

¿Qué significa esto? Si ingresas ahora al sitio web, del lado derecho aparece un calendario que resalta en blanco el día miércoles y domingo de esta semana, vos lo cliqueas y al seleccionar el horario te va a decir si hay cupos o no. En caso de que no hubiera cupos, habrá que esperar al siguiente lunes para poder inscribirse para participar esa semana.

El punto de encuentro una vez que te inscribís es en el Yacht Club Puerto Madero (Pierina Dealessi y Victoria Ocampo), allí se hará entrega de los chalecos salvavidas para que se pongan los visitantes y comenzará el recorrido junto a un instructor de remo que los acompañara todo el camino.

Algunas recomendaciones que da el Ente de turismo es que se lleve ropa y zapatillas cómodas, agua y protector solar. Lamentablemente se suspende por lluvia o sudestada. Por lo demás… ¡A disfrutar!

Días que se realiza:

Miércoles y domingos de 10:30 a 12 horas.

Para hacer las reservas entrar acá:

https://www.ba.tours/actividad/ba-remo-22717424

Cupos:

Limitados pero se renuevan por semana, todos los lunes a las 10 de la mañana.