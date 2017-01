Actividades para el verano en la Ciudad.

Durante el verano la Ciudad ofrece una gran cantidad de actividades, culturales y recreativas, para disfrutar toda la semana y fines de semana en familia o con amigos.

Como todos los años en la época veraniega la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofrece múltiples actividades para disfrutar si no nos podemos ir de vacaciones.

Les informamos los programas de sábados y domingos, en museos, teatros, y visitas guiadas gratuitas.

Para los SABADOS tenemos:



BUENOS AIRES PLAYA: (gratis)

De10 a 20 horas: Funciona en el Parque de los Niños, en General Paz y Avenida Cantilo, y en el Parque Indoamericano, en Avenida Castañares y Avenida Escalada, además de los solariums que se encuentran en distintas plazas de la Ciudad.

Allí se encuentran con sombrillas, reposeras, duchas, arena, inflables para los más pequeños y espectáculos musicales.



ESPECTACULOS MUSICALES:

- En el Espacio Cultural Chacra de los Remedios en Avenida Directorio y Lacarra, (dentro del Parque Avellaneda): De 17 a 19 horas hay “Taller de Folklore”.(gratis)

A las 20 horas, en el mismo lugar: La banda de rock “Fucking Fire “, interpretará temas de rock nacional.(gratis)

- En el Museo Enrique Larreta, en Vuelta de Obligado y Av. Juramento, el Ballet Hispania presenta “Falla y el Flamenco” con entrada general a $ 200.- y $ 170.- para jubilados y estudiantes

.

VISITAS GUIADAS: (gratis)

- En el Teatro Colón, de 9 a 19 horas cada 15 minutos hay una visita guiada, sin reserva.

- Circuito Papal en bus, a las 9 y a las 15 horas, visita a la Basílica San José de Flores, en Avenida Rivadavia 6950, (con reserva previa).

- Circuito Norte, a las 10 horas se realiza una caminata de 8 km, recorriendo Puerto Madero, Retiro, Recoleta y Palermo, (con reserva previa).

- Bici Tour BA, a las 10 y 15 horas “Los 6 sentidos de La Boca”, desde Av. Pedro de Mendoza 1900.

- Bici Tour BA, a las 10 y 15 horas “Los 6 sentidos de Palermo”, desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento.

- Surf urbano, a las 10 y 16 horas, paseo en monopatines por la Costanera, (con reserva previa).

- Nueva Sede de la Casa de Gobierno, recorridos a las 11 y 12 horas (con reserva previa)

- Turismo Halal, a las 17 horas, recorrido por San Cristóbal y la Mezquita Al Ahmad, desde Humberto 1º y General Urquiza.

- Tango y Abasto, a las 17 horas, se recorre el mercado y la Casa Carlos Gardel (con reserva previa)



TEATRO

- Museo Enrique Larreta en Vuelta de Obligado y Av. Juramento:

-18 horas Teatro Infantil, con el grupo “La Galera Encantada”, que presente “María Elena” con entrada general $160.- y menores de 2 años $ 80.-;

-21,30 horas se presenta el espectáculo de música y danza española “Yo no soy la Malquerida”, con gran elenco y la participación especial del cantaor flamenco Baldomero Cádiz, con entrada general $250.- y jubilados y estudiantes $ 200.-

- En el Espacio Cultural Chacra de los Remedios en Avenida Directorio y Lacarra, (dentro del Parque Avellaneda):

A las19 horas “La soga al cuello”, por la compañía “Guarda Atrás Teatro”. (gratis)

- En Palacio Noel, en Suipacha 1422:

A las 19 horas “De más allá y de más acá”, historias de la inmigración, con un bono contribución de $ 10.-



CINE

En el Patio Salguero, en Jerónimo Salguero 750:

A las 20,30 se proyectará Cinemóvil bajo la estrellas, con la película Me casé con un Boludo.

.

Para los días DOMINGO tenemos:



BUENOS AIRES PLAYA

Igual que los días sábados.



ESPECTACULOS MUSICALES

En el Espacio Cultural Chacra de los Remedios, en Av. Directorio y Lacarra (dentro del Parque Avellaneda):

A las 20 horas, en el Playón del Antiguo Tambo se presentará la banda “Todavía no”.



VISITAS GUIADAS

A las visitas de los sábados, se le suman:

BA Remo: a las 10,30 y 12 horas, con inscripción previa.

Puerto Madero: a las 17 horas, recorrido por el barrio, con reserva previa.

.

TEATRO

-Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori”, en Av. Infanta Isabel 555:

A las 16 horas “Buscando a Don Quijote” por Inés Grimland, para niños de 4 a 12 años, con entrada al museo de $ 10.-

A las 18 horas “El hombre de la flor en la boca”, de L. Pirandello, para adultos, con entrada al museo de $ 10.-

- Museo Enrique Larreta (Vuelta. De Obligado y Av. Juramento):

A las 18 horas teatro infantil con el grupo “la Galera Encantada” presentando la obra “Lindo el patito feo”, con entrada general de $ 160.- y menores de 2 años $ 80.-.

A las 20 horas, espectáculo de música y danza española “Yo no soy la malquerida” con la actuación de primerisimas figuras y el cantaor flamenco Baldomero Cádiz, con entrada general $ 250 y jubilados y estudiantes $200.-

- Museo de Arte Hipanoamericano Isaac Fernández Blanco, Palacio Noel, Suipacha 1422:

A las 18 horas teatro infantil “El Maestro Pentagrama”, con canciones de María Elena Walsh, con un bono contribución de $ 10.-

A las 19 horas, Unipersonal de Osvaldo Tesser, sobre la vida del pintor Alejandro Xul Solar, con Bono contribución de $10.-

- Espacio Cultural Chacra de los Remedios, en Av. Directorio y Av. Lacarra (dentro del Parque Avellaneda):

A las 19 horas “La soga al Cuello”, con la compañía “Guarda Atrás Teatro”, (gratis)



MUSEOS

Se ofrecen talleres para todas las edades, con actividades como jardinería, teatro, fotografía, pintura y otras muchas actividades, todas en forma gratuita y con aranceles al alcance de todos.

- En Parque Lezama, se exhiben las fotografías del concurso de pluralismo y diversidad.

- En el Museo de Arte Moderno, en Av. San Juan 350, se exhiben obras de Picasso y Berni, con entrada de $ 20.-

- En el Museo Benito Quinquela Martín, en Pedro de Mendoza 1835, se exhiben obras inspiradas en el Riachuelo.