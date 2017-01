Una segunda edición con gusto a hamburguesa

El Hipódromo de Palermo será sede nuevamente del festival más esperado por los amantes de las hamburguesas, este 20 y 21 de enero se realiza la 2da edición del BURGER FEST con las mejores Burger de la ciudad.

Este viernes 20 y sábado 21 de enero se llevará a cabo la segunda edición del BURGER FEST en el Hipódromo de Palermo en el horario de 19 a 02 horas, un festival que reúne a todas las mejores hamburguesas de la ciudad en un solo lugar con entrada libre y gratuita.

Destinado para los amantes de las hamburguesas, la feria será montada en el estacionamiento principal del Hipódromo de Palermo. Allí, más de 55 stands y food trucks complacerán el paladar de los asistentes con este platillo gourmet que compite con el asado por alcanzar el primer puesto.

La comida rápida es un clásico porteño como el fútbol y el asado, pudiéndose degustar incluso en combinación con ambos. Es por eso que se realiza este festival para reunir a las mejores cadenas de comida rápida como: Don Julio, El Rodazo, Burger Mood, Foodie Special, Francis Platz, Hard Rock, Mi Barrio, Trixie, Big Sur, Saint Burger, La Burguesa, Hoboken, Gonzalo Aramburu, Rodrigo Toso, Blonda, La Dorita, Marlon, París Burger, Paninni, Pommes de Terre, Rex Chivitería, y muchísimas más.

No hay que olvidar que la comida rápida no solo son hamburguesas, el BURGER FEST lo sabe muy bien y es por eso que habrá un sector dedicado a los demás platillos de este estilo de alimentos donde se podrá degustar panchos, tacos y sándwiches de autor. Algunos de los animadores que estarán presentes son DOGG, Cucina Paradiso, Food Truck Japan, María Félix y So Bagel, entre otros.

El calor del verano nos obliga querer algo refrescante después de comer algunos de los platillos que nos ofrece este festival y nada combina mejor con estas fechas que un rico helado de la mano de Compañía de Chocolates, Guapaletas, Lucciano’s, Guilab y Melona.

Viernes 20 y sábado 21 de Enero

Ubicación: Hipódromo de Palermo.

Entrada por Av. Del Libertador y Dorrego, CABA.

Horario: de 19 a 02 horas. Se reprograma por lluvia.