El Campeonato Fórmula “E” en la Puerto Madero

El próximo sábado 18 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Campeonato Mundial de la Fórmula E, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, el circuito se realizará en Puerto Madero.

Una vez más Buenos Aires será sede del Campeonato Mundial de Fórmula E, que es la carrera de coches monoplaza impulsados por energía eléctrica, en la que los 20 mejores pilotos corren en las principales ciudades, como Londres, París, New York, Buenos Aires, etc.

Estas carreras se vienen realizando desde 2012, cuando fueron creadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), para promover el uso de vehículos eléctricos, y contribuir así a la conservación del medio ambiente ya que no emiten gases tóxicos y se disminuye notablemente el ruido y las vibraciones.

En esta nueva edición se incorpora al equipo DS Virgen Racing, la categoría del campeón argentino José María López (pechito), y se realizará por las calles Achával Rodríguez, Lanteri, Vera Peñaloza y Elvira Rawson de Dellepiane, de Puerto Madero.

Dado que las carreras de coches constituyen un gran atractivo para el público de la Ciudad, se espera una importante concurrencia por lo que se han programado actividades culturales y de entretenimiento para todos, así como música en vivo y la presencia de los nuevos “food trucks” para que los asistentes puedan disfrutar de a una comida en el lugar.

El evento comenzará el miércoles 15 a las 17:15 horas, con la exhibición del coche Fórmula E DS/Citroën en la Plaza Vaticano, situada al costado del Teatro Colón, en la calle Viamonte entre Libertad y Cerrito. Desde ese día las calles de Puerto Madero, donde se llevará a cabo la carrera, se encontrarán cortadas al tránsito hasta el lunes 20 de febrero.

A las 18 horas, el coche exhibido y un ómnibus se dirigirán hasta la Floralis Genérica, en Av. Figueroa Alcorta, donde el campeón “Pechito” López recibirá la mención de “Deportista Destacado del Año” por parte de la Legislatura Porteña.

18:45 horas: llegan a la Floralis

Ya el viernes 17, se programó una recorrida por los boxes con niños de las escuelas técnicas.

Mientras que la gran carrera se llevará a cabo el sábado 18:

De 8 a 12 horas: los pilotos harán las prácticas.

A las 12 horas: se realizan las clasificaciones de los cuatro grupos

De 12:45 a 13 horas: el Super Pole, es una tanda extra de 15 minutos donde los competidores determinarán el orden de salida de los primeros cinco lugares de la carrera.

A las 15 horas: se realizan las inspecciones y el desfile de pilotos

A las 16 horas: Largada

A las 17 horas: Podio con los ganadores.

Un hermoso programa para disfrutar en familia.