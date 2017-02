Posponen apertura del Teatro San Martín

El Teatro Municipal General San Martín no podrá reabrir sus puertas en marzo y seguirá en obra hasta fin de mayo, según anunció el director del complejo teatral. La Sala Leopoldo Lugones se abriría en junio.

El director general del Complejo Teatral Buenos Aires y ex jefe de gobierno, Jorge Telerman anunció que si bien en noviembre se habría pensado abrir en forma parcial el San Martín en marzo, esto sufrirá otra demora por problemas de construcción, porque expresó que: “Cortando clavos se llega a abrir el Teatro San Martín el 25 de mayo”, y en cuanto la Sala Leopoldo Lugones que se encuentra en el décimo piso del complejo, dijo que posiblemente se abrirá en junio.

El San Martín se había convertido en el complejo cultural más importante de Buenos Aires, pero desde 2012 se comenzaron a realizar una serie de refacciones que hicieron que desde fines del año 2015 que el complejo permanezca cerrado.

En el año 2013 el Ministro de Cultura del momento, Hernán Lombarda tenía 72 millones de pesos en presupuesto para refaccionar el lugar, y en 2015 el gobierno actual comprobó que sólo se había realizado el 20 % de las obras, por lo que entregó 250 millones más para finalizar con las obras.

No obstante, aún con ese refuerzo económico recibido, las obras se siguen demorando, y la tan ansiada reinauguración que en principio se debía realizar a mediados de 2016, se postergó hasta marzo de 2017, y ahora se ve que se hace imposible la reapertura en marzo, y la misma se extiende hasta fines de mayo.

También se anunció que la programación pautada, que tenía previsto poner en escena obras de Pompeyo Audivert, Claudio Tolcachir, Rafael Spregelburd y Walter Jacob y Guillermo Cacace, continuará en la forma prevista, y la temporada se extenderá dos meses más para compensar el atraso en la apertura.

Finalmente, Jorge Telerman agradeció a los artistas diciendo: “si bien nos hubiera gustado inaugurar en marzo, nos pone contentos la actitud encomiable de los actores y los elencos reprogramados. A todos nos apena que el Teatro San Martín no esté en funcionamiento, a mí también, pero en vez de empezar en marzo será a fin de mayo”.