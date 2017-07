Vacaciones Gratuitas imperdibles en la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires ofrece espectáculos gratuitos de todo tipo para disfrutar las vacaciones desde el 15 al 30 de julio.

En la Ciudad de Buenos Aires se presenta una enorme cantidad de espectáculos gratuitos para disfrutar de estas vacaciones a pleno con nuestros niños.

Encontramos propuestas de teatro infantil, circo, danza, y música en más de 46 espacios culturales.

Entre los espectáculos gratuitos podemos encontrar:

-Polo Circo, en Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos, presenta:

“Heidi, la niña de los Alpes”, de martes a domingos a las 14,30 horas, “Manuelita, el Musical”, los lunes 17 y 24 a las 14,30 horas, y kermés para grandes y chicos todos los días de 13 a 17 horas.

-Usina del Arte, en Agustín Caffarena 1, presenta:

“Volverte a encontrar” los martes 18 y 25 a las 17 horas. Canciones de Hugo Midón y Carlos Gianni con Carlos Gianni y Sergio Blostein, El grupo “Los Simepaggan Boys”,

además de talleres de cine y shows para toda la familia con artistas como “Los Cazurros”, “Koufequin”, “Mariana Baraj”, la “Babel Orkesta”,Capitán Sanata, y La Pipetuá.

- Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, se presenta el primer Festival Internacional de Reciclaje Artístico, del 14 al 20 de julio de 15,30 a 21 horas, y desde el 15 se realizará talleres de literatura, teatro, conciertos, magia, clase sobre William Shakespeare y cine del japonés Hayao Miyazaki.

- Ecoparque, presenta Segunda Edición Galería Científica, de 10 a 17 horas. Allí estará la feria itinerante de exposición de proyectos científicos y tecnológicos.

- Vacaciones en la escuela, del 17 al 28 de julio, en las escuelas se realizarán actividades deportivas, curriculares, científicas, culturales, etc. Los niños reciben desayuno y almuerzo, o almuerzo y merienda, según el turno al que concurran.

- Plaza Vaticano, Pasaje Toscanini, Daniel Barenboim y Martha Argerich, el 29 de julio a las 14 horas.

- Rosedal de Palermo: Música en el Rosedal, recitales de bandas tematicos en el escenario flotante del Parque 3 de febrero, los sábados y domingos de 14 a 17 horas.

-Jardín Botánico, en Av. Sta.Fé 3951, “La Noche de Jardines”, el 27 de julio de 19,30 a 23 horas.

- Parque de las Victorias, en Av. Larrazábal 4602, “Dread Mar I” y “Radagast” presentarán el concierto “RadaDread” el sábado 22 a las 16 horas.

-Parque Centenario, en Av. Leopoldo Marechal y Lillo, tres musicales “María Elena”, “Romeo y Julieta” y “Robin Hood”, del 22 al 30 de julio a las 12 y a las 15 horas (excepto el lunes 24).

-Teatro Gran Rivadavia, Av. Rivadavia 8636, “Las Canciones de tu Infancia” con temas de Gaby, Fofó y Miliki, Julieta Magaña y María Elena Walsh, del 15 al 30 a las 15 horas.

-Centro Cultural San Martín, en Sarmiento 1551, Espacio de exploración de arte, ciencia y tecnología para chicos, del 19 al 30 a las 13 horas.

-Espacio Cultural Carlos Gardel, en Olleros 3640, y Espacio Cultural Marcó del Pont, en Artigas 202, Flores, presentan “Julieta a la Romeo”.

-Espacio Cultural Adán Buenosayres, en Av. Eva Perón 1400 dentro del Parque Chacabuco, “La Magia es cosa Seria”.

- Por distintos lugares de Buenos Aires, circulará “La Murga de la Alegría”, en un carromato donde Fabián Gianola y Sabrina Artaza, presentarán malabarismo, juegos, música, acobacia, etc.

-Minicentro de Invierno: presenta actividades artísticas, deportivas, juegos familiares y patios de comida: el sábado 15 de 12 a 18 horas en Diagonal Norte entre Carlos Pellegrini y Esmeralda, del 17 al 28 de 12 a18 en Lavalle entre C. Pellegrini y Maipú y el sábado 29 de 12 a 18 estará en 2 puntos: Lavalle entre Pellegrini y Maipú y en Diagonal Norte entre Pellegrini y Esmeralda.

-Biblioteca Villa 31, “Buenos Aires te Cuenta un Cuento” con Norma Aleandro y Marilina Ross, quienes recorren los mejores cuentos argentinos y extranjeros, el 23 de julio a partir de las 16 horas.

-Biblioteca Ricardo Guiraldes, en Talcahuano 1261, “Buenos Aires te Cuenta un Cuento” con Norma Aleandro y Claudia Lapacó el 30 de julio a partir de las 16 horas.

- Por último, las “Estaciones Saludables” amplían el horario de las jegotecas de domingo a iernes de 13 a 17 horas en Parque Patricios, Rosedal y Parque Centenario.