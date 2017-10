Día de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires

Hoy se celebra el Día de los Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se los podrá visitar en forma gratuita.

La Gerencia Operativa Museos, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, tiene como objetivo la preservación del patrimonio cultural de los once museos dependientes del Ministerio de Cultura.

En la actualidad la Dirección General de Museos se encuentra en el que fuera el predio donde el español Ricardo Banús encargó al arquitecto húngaro Andrés Kalnay, en 1927, la construcción de la Sucursal Balneario de la Cervecería Munich.

En 1974 se estableció en día 6 de octubre como Día de los Museos del Gobierno de la Ciudad, dado que el 6 de octubre de 1921 se produjo la inauguración del primer museo de la Ciudad, cuyo patrimonio fuera legado por Serviliano Zemborain.

Este legado estaba conformado por biblioteca, mobiliario, platería, pinacoteca, alhajas y arte de los siglos XVII, XVIII y XIX.

La colección Zemborain se encuentra desde 1942 en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra.

Para celebrar este aniversario, hoy se pueden visitar con entrada gratuita los once museos de la Ciudad de Buenos Aires, en los que se puede disfrutar de muebles, trajes, pinturas, joyas, platería, etc.

Los 11 museos que se podrán visitar gratuitamente son:

- Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291, de 12 a 19 horas

- Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Sede Palacio Noel, Suipacha 1422, de 13 a 19 horas -. Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Sede Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420, de 12 a 18 horas.

-Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurés 735, de 11 a 18 horas.

-Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350, de 11 a 19 horas -Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309, de 9 a 16 horas.

-Museo de Arte Popular José Hernández, Av. del Libertador 2373, de 13 a 19 horas.

-Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555, de 12 a 20 horas.

-Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644, de 10 a 18 horas.

-Museo del Humor, Av. de los Italianos 851, de 11 a 18 horas.

-Museo de la Ciudad, Defensa 219/223 – Alsina 412, de 11 a 18 horas.