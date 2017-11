10º Edición Festival Buenos Aires Jazz 2017

Del 15 al 20 de noviembre se realizará la nueva edición del “Festival Internacional Buenos aires Jazz 2017” en 18 sedes de la Ciudad.

La décima edición del “Festival Internacional Buenos Aires Jazz 2017”, dirigido por Adrián Iaies, se llevará a cabo desde el 15 al 20 de noviembre en 18 sedes de Buenos Aires, y contará con la participación de 400 artistas argentinos e internacionales.

Se podrá disfrutar de conciertos, proyectos especiales, pistas de baile, clases, recitales y actividades gratuitas, al aire libre y en distintos escenarios como el Teatro Colón, Anfiteatro del Parque Centenario, clubes y centros culturales, aunque la mayoría de los eventos se realizarán en la Usina del Arte.

En la Usina del Arte, Caffarena 1, se realizarán la apertura a cargo de Gary Peacock y Now This Trío, el cierre con el dúo Terramondo, de Jacky Terrasson y Stephane Belmondo, Jazz de Cámara y Proyectos Especiales, en el Auditorio y la Sala de Cámara.

En la Plaza de la Usina, se verá el Club de Jazz “Jam & Tonic” y uno de los días de las “Pistas de Baile”, mientras que el ciclo “Cine & Jazz” y algunos encuentros pedagógicos de El Aula, se podrán disfrutar en el Microcine.

Para el ingreso a los conciertos de apertura, clausura, Soloset, Solopianos, El Aula y Los Cruces entre artistas, ya se pueden conseguir las entradas a través de la web en www.buenosaires.gob.ar/festivales, o en La Usina del Arte, en los siguientes días y horarios: Sábado 11 y domingo 12 de 12 a 21 horas, miércoles 14 de 17 a 21 horas, sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de 12 a 21 horas, o en “Tu Entrada” de Av. Corrientes 728, de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 14 a 20 horas.

Para todas las actividades gratuitas en el Auditorio y la Sala de Cámara de la Usina, se podrán retirar 2 entradas por persona, una hora antes del concierto en el Puesto de Informes, y para el Microcine y la Plaza de la Usina no se necesitará retirar entradas, ya que se ingresará por orden de llegada.

Serán seis días en los que se podrá disfrutar del mejor jazz de la actualidad nacional e internacional.