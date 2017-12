“Conocernos es un Arte”

Del 6 al 10 de diciembre en Casa Matienzo (Matienzo 3136, Colegiales, CABA), se llevará a cabo la segunda edición de la muestra de los Talleres Artísticos Inclusivos de ASDRA, la entrada es libre y gratuita.

La Asociación Síndrome de Down República Argentina presentará los trabajos realizados en los talleres de Dibujo, Pintura, Fotografía y Cine Expandido, los cuales estuvieron orientados a niños y jóvenes con y sin síndrome de Down. Los familiares y los amigos también participaron, apuntalando los objetivos de estos encuentros: promover la actividad artística como herramienta de inclusión y valorizar la capacidad creativa.

Este proyecto considera a los participantes como sujetos activos con las mismas posibilidades para la expresión artística que el resto de la comunidad. Por tal motivo, la MUESTRA reúne los trabajos realizados en las clases sin necesidad de descubrir al autor, valorando al conjunto y mostrando su visión de mundo.

ASDRA nos comenta que “las clases constituyeron espacios de aprendizaje e inclusión, de comprensión frente a las estéticas, e intercambio de experiencias. Los profesoras Valeria Traversa en Pintura, Jorge González Perrín en Dibujo, Laura Pasotti en Fotografía y Manuel Reyes en Cine Expandido, estimularon a los participantes a través de ejercicios mediante los cuales elaboraron una mirada de las personas, los paisajes y los objetos que los rodean. Para el cierre de las clases, visitaron los talleres de los artistas Jorge Pietra y Ernesto Pesce. También conversaron con el fotógrafo Juan Travnik y el cineasta Paulo Pécora acerca de sus obras”.

“Las disciplinas se seleccionaron porque apuestan a crear espacios de inclusión a través de la expresión artística. Los docentes fueron convocados en base a su experiencia en el campo de la docencia. El año pasado se integraron muy bien a la propuesta, ayudando con la producción de la muestra inclusive”, repasa Lorena Alfonso, productora artística de los “Talleres Artísticos Inclusivos”. La primera edición, desarrollada durante 2016, fue declarada de interés cultural por el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (Ley de Mecenazgo).

Desde 1998 el propósito de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina es promover la inclusión de las personas con capacidades diferentes en el ámbito familiar, educativo, laboral y social“ y según su director el Sr. Pedro Crespi estos talleres nacieron con la intención de generar, desde el arte, un espacio creativo para que chicos, adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad intelectual tengan la posibilidad de conocerse y enriquecerse en un contexto de diversidad” e invita a “vivir algo más importante que realizar un taller. Los invitamos a vivir una experiencia que deja huellas y humaniza”.

ASDRA

ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, una asociación civil sin fines de lucro y de bien público fundada por un grupo de mamás y papás de personas con síndrome de Down en 1988 para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Al trabajo voluntario se suma un staff operativo que colabora en las tareas diarias de la organización.En palabras de su Director, Pedro Crespi, ASDRA “promueve la inclusión en todos los ámbitos: la familia, la escuela, el trabajo y la vida social en general. Por eso entendemos que es fundamental brindar a los chicos, adolescentes y jóvenes en general, la posibilidad de crecer y desarrollarse en un contexto de diversidad. Enriquecerse junto con el otro a través de las experiencias de la convivencia y el aprendizaje, sin dudas, transforma nuestras conductas”.

CONOCERNOS ES UN ARTE: Del 6 al 10 de diciembre, con entrada libre y gratuita.

Inauguración: Miércoles 6 de diciembre 19 hs.

Días y horarios: Jueves 7/12 de 19 a 22 h - Viernes 8/12 de 17 a 20 h - Sábado 9/12 de 15 a 18 h

Domingo 10/12 15 a 18 h