La Agrupación Urquiza Coral en el 25 de Mayo

Finalizando con los festejos de su 30° aniversario, la Agrupación Urquiza Coral, que dirige el Maestro Jorge Aragona, invita a la comunidad a su concierto de Fin de Año.

El mismo tendrá lugar el próximo viernes 16 de diciembre a las 20.30 hs. en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4440, con entrada libre y gratuita. Las entradas se podrán retirar a partir de las 18:30 horas del mismo día. Interpretarán obras de Astor Piazzolla, Peteco Carabajal, Fito Páez, Eladia Blázquez, Cátulo Castillo, Víctor Heredia y Ariel Ramírez, entre otros.

Actuarán como invitados la Compañía Lírica Belcanto y el Coro Parroquial Nuestra Señora del Carmen, que son dirigidos por el Maestro Daniel Fabián Saito. Su repertorio incluye obras de Johann Sebastian Bach, Athos Palma y Giuseppe Verdi, entre otros.

Con el objeto de que nuestros lectores conozcan la historia y trayectoria de este tan respetado y querido grupo de vecinos, publicamos a continuación la nota que le realizara nuestro periódico “Clara Mente” el pasado mes.

LA AGRUPACIÓN URQUIZA CORAL Y SUS 30 AÑOS DE HISTORIA

Probablemente la gran mayoría de los lectores sepa a grandes rasgos de qué hablamos cuando hacemos alusión al término “coro”. Sin embargo, resulta difícil que aquellos que nunca formaron parte de alguno puedan entender en profundidad todo lo que la actividad coral implica. Por este motivo, tuvieron la amabilidad de charlar con CLARA MENTE tres miembros de la Agrupación Urquiza Coral, que festejó este año su 30° aniversario.

El director del coro, Jorge Aragona, junto a los coordinadores Mario Masquef y Juan Carlos Perfetto nos comentarán las experiencias que el grupo vivió desde sus inicios, y de esa manera nos ayudarán a comprender verdaderamente lo que significa cantar en un coro.

- Antes que nada me gustaría que hagamos un poco de historia y me cuenten ¿Cómo surgió el grupo?

Mario: Bueno, te cuento. La Agrupación Urquiza Coral nació como el coro de padres de la escuela N°4 Provincia de Buenos Aires que está ubicada en Álvarez Tomas y Pedro Ignacio Rivera en marzo de 1986. Recuerdo que por aquel entonces se pusieron en marcha una serie de talleres en la institución y fue así como en aquel contexto, por la propia iniciativa de los papás, se terminó formando este lindo grupo que hoy en día ya tiene 30 años.



-Y tengo entendido que hace 28 años cuentan con el mismo director, algo poco común.

Mario: Es cierto. A los dos años de haber comenzado, la directora que estaba a cargo del grupo decidió dar un paso al costado y fue así como a través de uno de los papás del colegio fuimos a parar con Jorge. Tuvimos mucha suerte.

- Digamos que es toda una institución en este grupo…

Jorge: Podría decirse. Sin lugar a dudas 28 años es un número. De esta manera, con mi llegada (en 1988) el grupo comenzó a especializarse como un coro polifónico a cuatro voces y tomó el nombre de Agrupación Urquiza Coral.

- ¿Fue así que llegaron al Teatro 25 de Mayo?

Jorge: No exactamente. Lo cierto es que antes de terminar acá estuvimos en muchos otros lugares. Para que te des una idea, pasamos por el Banco Credicoop, la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza, el Colegio N°16 Guillermo Rawson -frente a la Plaza Echeverría- y por una sala de ensayos rentada. Si lo vemos desde ese lado, es un trabajo que a veces se torna un poco ingrato ya que por lo general uno no cuenta con un lugar fijo para que el coro pueda ensayar asiduamente. Uno va de un lado para el otro y se la va rebuscando. Afortunadamente, hoy estamos muy contentos en el Teatro 25 de Mayo, pero uno nunca sabe hasta cuándo puede durar. El quid de la cuestión está en que al tratarse de un coro independiente, es decir, que no pertenece a ninguna entidad, alguna institución te puede facilitar un espacio o no. En ese sentido, muchas veces dependemos de la buena voluntad de un otro.

-De seguro no debe haber sido sencillo. Justamente, me interesaría preguntarles ¿cuáles fueron algunos de los obstáculos más difíciles que tuvieron que atravesar en estos 30 años?

Jorge: Sin pensarlo dos veces, una de las mayores dificultades que tuvimos fue encontrar un espacio físico en donde poder cantar en la semana. Para que te des una idea, cuando estuvimos en el colegio, hubo ensayos en el que éramos 26 personas y por una cuestión espacial teníamos que practicar en el laboratorio con el olor a formol. Era una cosa de locos, pero era así.

Mario: Quiero aclarar que gracias a las actuales autoridades del Teatro contamos, desde ya hace tres años, con nuestro espacio fijo para poder ensayar dos veces por semana. Además este año, a raíz de un pedido nuestro, comenzó el Ciclo 2016 de Encuentros Corales, que tuvo una respuesta muy positiva por parte de la gente. Sin ir más lejos, en el último concierto que brindamos tuvieron que agregar más sillas debido a que vinieron más personas de las esperadas. Estamos muy conformes.

- ¿Cada cuánto suelen hacer sus presentaciones?

Mario: Este año, debido al Ciclo de Encuentros Corales, protagonizamos conciertos una vez al mes, pero a lo largo de estos 30 años brindamos shows cada vez que tuvimos la oportunidad de hacerlo.

Jorge: Vale aclarar que muchas veces no se hacen en Villa Urquiza, sino que somos invitados a cantar en otros lados. Estuvimos en Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires.

- Viajar es hermoso, pero como casi todo en esta vida tiene un precio ¿reciben algún tipo de ayuda para costear los gastos generales del coro, ya sea que hablemos de sus viajes y/o actividades?

Mario: Ninguna. Este año por ejemplo nos tocó viajar a Mar del Plata y todos los gastos corrieron por cuenta de los coreutas. Nosotros en el grupo tenemos un fondo que se sostiene a partir del aporte que cada miembro hace mes a mes. Y con ese dinero se hace frente a los costos que van surgiendo. Vuelvo a lo que te contamos hace un rato. Al ser un coro independiente y no estar atado a ninguna institución en particular, el tema de la financiación corre por cuenta propia. Como todo en la vida, hay pros y contras.

Juan Carlos: Que no te sorprenda. Por lo general en el ambiente coral las cosas funcionan así. Salvo algunas instituciones puntuales como por ejemplo el Banco Provincia o el Nación que sustentan a sus respectivos coros, lo más común es que los distintos gastos corran por cuenta de los propios miembros.

-Dicho esto, me gustaría saber su opinión respecto al lugar que ocupa hoy en día el canto como disciplina en nuestro país.

Mario: La actividad coral, al menos en Capital Federal, tiene una presencia significativa. Aunque te parezca mentira, hay muchos coros en la Ciudad. Es más, nosotros siempre decimos que es muy difícil que encuentres a alguien que no tenga a algún familiar que no esté en un coro vocacional.

-Coincido totalmente. De hecho, mi madre canta en el coro de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ahora bien, al tratarse de un coro vocacional ¿qué nivel de exigencia tienen para con los miembros del grupo?

Jorge: Es una cuestión compleja. Uno como director siempre apunta alto, a la excelencia. Sin embargo, lo cierto es que al hablar de un coro vocacional uno tiene que tener en consideración los materiales con los que cuenta, vocalmente hablando claro está. Es necesario ser consciente de los límites del grupo para así saber hasta dónde exigir.

Mario: En lo que respecta puntualmente a la Agrupación Urquiza Coral, te puedo asegurar que todos los integrantes tienen una fuerte dedicación y compromiso. Y esto que te digo se nota por ejemplo a la hora de practicar semana a semana, como así también en las presentaciones.

Juan Carlos: Pienso que la clave está en encontrar el término medio. Por un lado queremos cantar bien, pero por el otro es preciso entender que muchos de los coreutas vienen a esparcirse. Por ende creo que la exigencia es un tire y afloje permanente en donde el director debe localizar el punto justo.

-A la hora de elegir el repertorio ¿qué tipos de canciones suelen incluir?

Jorge: A principio de año suelo proponer una lista con 20 temas, la mayoría populares. Pueden ser argentinos o latinoamericanos. Y siempre incluimos también alguna canción que pertenezca al repertorio universal, que puede ser religiosa o no. Y es así como se lleva a cabo la selección. Debo aclarar que más allá de los gustos particulares de los coreutas, también hay que tener en consideración la dificultad que traen consigo ciertas obras. Hay canciones que no podemos trabajarlas por nuestras propias limitaciones. Es por eso que, a fin de cuentas, uno elige acorde a los gustos pero también a los materiales con los que cuenta.

-Ya que hablamos respecto a la calidad de las voces, me surge una duda. ¿Hasta qué punto el hecho de cantar bien es una cuestión de “tener el don” y no el resultado de la educación de la voz?

Jorge: Para mí, tener un buen oído musical es una cuestión que viene con uno. Después si sabés de música o no es relativo. Eso se aprende. Si conoces técnicas vocales mejor, bienvenido sea, pero el hecho de tener un buen oído es condición sine qua non para formar parte de un coro, y eso desde mi punto de vista, es algo innato.

Juan Carlos: Sin ir más lejos, la afinación se puede mejorar. El problema es cuando uno piensa que canta bien cuando en verdad está desafinando.

Mario: Habrás notado que cuando el coro canta, no lo hace en forma unísona, sino que hay distintas voces (soprano, contralto, tenor y bajo). Por lo que el tener un buen oído musical es importante para no perderse a la hora de interpretar una canción. Nos ha pasado de tener gente que tenía una muy buena voz pero que no podía terminar la pieza porque se confundía con las otras voces. Para quien no está acostumbrado, no es algo sencillo.

-Si no estoy mal informado, aún tienen algunos conciertos programados antes de fin de año. Cuéntenme ¿cómo es el cronograma que tienen estipulado?

Juan Carlos: El sábado 19 de noviembre cantaremos en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en el marco del Encuentro Coral 27° Canta Urquiza. Al día siguiente, nos presentaremos en el Teatro 25 de Mayo junto al Coro Comunal de San Vicente de la Provincia de Santa Fe. Y finalmente el 19 de diciembre daremos un concierto de fin año, también en el Teatro 25 de Mayo. Desde ya les dejamos nuestra invitación a todos aquellos lectores que tengan ganas de sumarse.

-Seguramente tendrán que agregar sillas como ocurrió la última vez. Dicho esto, me interesaría hablar un poco con ustedes acerca del futuro del grupo. ¿Cuáles son los próximos desafíos que la Agrupación Urquiza Coral tiene por delante?

Jorge: Uno de los más significativos es hacernos más conocidos en el barrio, ganar popularidad. Sería interesante lograr que la gente de Villa Urquiza sepa que existe un coro que ofrece shows en el Teatro 25 de Mayo. Hay algunas personas que aún no saben de nuestra existencia. Como primer paso, ya hemos logrado que en la cartelera del Teatro figuren los distintos encuentros corales que llevamos adelante junto a otros grupos invitados. Además, tenemos un perfil en Facebook que nos ayuda a difundir los distintos eventos en los que nos presentamos. Pero como te digo, pese a que no contamos con muchos medios para difundir nuestras actividades, la respuesta de los vecinos fue muy buena.

Juan Carlos: Quiero agregar que la convocatoria no solamente tuvo una buena recepción por parte de la gente, sino que también está echando raíces en los otros coros. De hecho, se acercaron muchos grupos interesados en participar de los encuentros. Tan es así que las autoridades del Teatro están pensando seriamente en continuar con esta iniciativa el año que viene.

Jorge: Otros dos desafíos que también tenemos son, por un lado, poder formar un coro juvenil. Si bien no es algo fácil de hacer, creemos que es posible. Por otro lado, estamos interesados en empezar a cantar en casamientos con el fin de poder solventar algunos de los gastos que tenemos como grupo coral. Definitivamente son los retos más importantes que tenemos para el año entrante.

-Probablemente haya muchos lectores del otro lado que les guste cantar pero que nunca se dieron la oportunidad de estar en un coro. ¿Qué les dirían?

Jorge: En pocas palabras, que si realmente tienen ganas de cantar, más allá de si poseen una buena voz o no, se anoten sin pensarlo. Por supuesto que después, acorde a la evolución de cada caso particular, uno analiza su posible continuidad o no, pero desde ya hay que animarse a dar el primer paso. Todos los interesados pueden escribirnos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Créanme, vale la pena darse la oportunidad.

-¿Hay algún requisito puntual que uno debe cumplir para poder aplicar?

Mario: Compromiso. El que desea formar parte de un coro debe tener un compromiso consigo mismo y con el grupo, ya que si uno falla en un ensayo o en un concierto afecta a todos en tanto conjunto. En definitiva, uno es un eslabón de una cadena que no se tiene que romper. Y para eso es necesario asistir a todos los ensayos, repasar durante la semana y no faltar a las presentaciones que llevamos adelante. Al menos eso es lo que exigimos en este coro.

Por: Ignacio Luque