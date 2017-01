Renovarán el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”

El Jefe de Gobierno porteño anunció que está en marcha el proyecto para realizar la puesta en valor del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, buscando de así convertirlo en sede de los principales eventos globales.

El pasado viernes se realizó un acto para presentar el proyecto de renovación del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, el mismo fue presidido por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodrígues Larreta, junto a la presencia del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ex piloto y presidente de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), Juan María Traverso; el comisario deportivo de la Comisión Deportiva del ACA, Diego Mesa; el presidente de ACBA y actual concesionario del Autódromo, Fernando Croceri; Daniel Igoillo (miembro de AAV) y el ex piloto de Fórmula 1 y recientemente retirado de Turismo Nacional, Esteban Tuero.

Esta iniciativa que incrementará el desarrollo humano, económico y urbano del sur de la Ciudad de Buenos Aires, tiene como principal objetivo reacondicionar la pista de carreras para volver a convertirse en sede central del motociclismo y automovilismo argentino. Pero este sueño no se queda ahí, uno de los grandes anhelos del jefe de Gobierno y del Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, es que el Autódromo, tras 20 años de ausencia, vuelva a encontrarse entre el listado de los circuitos donde se llevan a cabo las carreras de Fórmula 1.

“Recuperar el automovilismo en Buenos Aires es un sueño” subrayó el mandatario porteño durante el acto y agregó que “va a ser uno de los grandes impulsores del desarrollo de la zona sur de la Ciudad”, haciendo referencia a las obras de recuperación urbana que se realizarán hacia el lado de la Avenida Roca.

Actualmente la Fórmula 1 está compuesta por 23 circuitos de carrera alrededor del mundo y desde allí confirmaron que está abierto el diálogo para sumar a la Argentina como sede nuevamente.

El proyecto no solo abarca la puesta en valor del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, también busca impulsar la presencia de las empresas automotoras para que muestren sus autos, talleres y concesionarias en el denominado polo automotor.



Larreta explicó que esta iniciativa integra a su vez “una zona de viviendas sociales, entre las tribunas y Avenida Roca, que es una zona que no tiene mucho movimiento”. La idea es seguir promoviendo los planes de integración social, cultural, deportivo y comercial que se vienen haciendo en zona sur, en este caso Villa Lugano, con fuerte participación del Gobierno de la Ciudad. Sumándose así a las demás intervenciones de la zona sur como la urbanización del Barrio 20, la Villa Olímpica, el Parque de la Ciudad, el Parque Olímpico, el Parque Roca, la Terminal Dellepiane, el Centro de Transferencia de Cargas y el Parque Indoamericano, entre otros.

Se espera que con todas estas labores se generen 3.000 puestos de trabajo temporarios, al ejecutarse obras privadas, y 10.000 permanentes, al crearse nuevos sectores comerciales y de exposición a radicar.

Haciendo mecha sobre su promesa de hacer una ciudad más verde, el jefe de Gobierno, prevé la instalación de casi 50.000 metros cuadrados de parques públicos, áreas de esparcimiento, con renovada luminaria, infraestructura urbana, tránsito vehicular en el área y mejoras en materia de seguridad.

La financiación de las obras de urbanización, desarrollo de proyectos sociales y mantenimiento periódico de instalaciones, incluyendo la estructura administrativa del fideicomiso, se llevará a cabo por los privados que participarán mediante sus aportes tanto iniciales como periódicos. Destinando de igual manera una parte de lo colectado a proyectos sociales previstos por el Plan Integral para reposicionar al Autódromo como punto de encuentro social y cultural.

Mientras que todo lo recaudado mediante el flujo permanente que mantendrá este proyecto, tales como escuela de pilotos, de diseño de automovilismo, educación vial, cluster de mecánicos y neumatiqueros, entre otras, será utilizado para la financiación de actividades sociales.

“Así que desde el punto de vista turístico, comercial y de desarrollo de barrios de la zona sur, es uno de los proyectos más apasionantes que tenemos”, concluyó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.