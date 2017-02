Anunciaron los nuevos incrementos de luz

A partir de este mes empieza a regir el primer aumento sobre el servicio de luz, el incremento va del 60% y puede alcanzar hasta un 148%. La segunda etapa del incremento se efectuará en el mes de marzo.

Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería, había anunciado el martes pasado, durante la conferencia de prensa, los nuevos aumentos que se aplicarán sobre el servicio de energía eléctrica. El incremento se hará en dos etapas y afectará a todos los usuarios de Edenor y Edesur, abarcando las áreas del conurbano y Capital Federal, siendo el primero en el mes de febrero y el segundo en el mes de marzo “para que el valor completo se vea a partir de marzo, a fin de contribuir a una menor carga en los bolsillos”, explicó el ministro.

El cuadro tarifario será en escala ascendente teniendo en cuenta el consumo que efectúe el usuario. Si en la vivienda consumen no más de 150 kw/mes, entonces tendrán un costo del 60% en su tarifa, por ej.: si venían abonando $131, con el incremento pasarían a pagar $211.

Mientras más alto sea el consumo mayor será el aumento, si en el hogar se consume entre 150 kw/mes y 300 kw/mes, entonces el incremento será de un 77% dejando un valor promedio de $420 en el caso de que la factura actual sea de $237.

Un hogar que consume entre 300 kw/mes y 600 kw/mes se verá afectado en un 90%, pasando de $618 a $1.175 en el abono de su factura.

El mayor aumento del cuadro tarifario será para aquellas personas que sobrepasen el consumo de 600 kw/mes, ya que se les registrará un aumento del 148%. Si actualmente pagaban una factura de $1.418, entonces pasarán a pagar con el aumento $3.524.

Todos los usuarios beneficiados con la tarifa social del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también se verán afectados con una suba del 35%, siendo el importe de $24 que se dividirá en $11 con la boleta de febrero y los $13 faltantes en la boleta de marzo. De este modo, los 1.750.000 beneficiarios pasarían a pagar de $68 a $92.

“El 83% de los usuarios en Capital Federal y el Gran Buenos Aires pagarán una suba máxima de $183 por mes”, aseguró Aranguren y, haciendo referencia a las metas planteadas por el Gobierno actual de alcanzar un déficit fiscal del 4,2% en relación al PBI y una inflación que no sobrepase el 17% durante todo el año, confirmó que el nuevo aumento no alteraría el objetivo del Gobierno.