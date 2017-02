Lugares Emblemáticos para una Boda inolvidable

Casarse es un momento único y especial, donde dos personas toman la decisión de estar juntos de por vida. Ahora las parejas podrán elegir alguno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad para hacer su boda.

A víspera del Día de los Enamorados, 14 de febrero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició un proyecto que le permitirá a las parejas que tomen la decisión de casarse, poder hacerlo en alguno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Enmarcado en el Programa BA Amor, esta iniciativa busca incentivar el matrimonio y que los vecinos puedan tener su boda deseada con la experiencia única de hacerlo en cualquiera de las opciones disponibles: El Rosedal, La Glorieta, Barrio Chino, la Chacra de los Remedios, el Marcó del Pont, el Espacio Cultural del Sur, el Teatro 25 de Mayo o la Usina del Arte.

El año pasado, el Gobierno porteño realizó una votación para que los vecinos eligieran “¿En qué lugar emblemático de la ciudad te gustaría casarte?”. Más de 60.000 vecinos dieron su opinión y el Teatro Colón fue el más votado, es por eso que el Gobierno siguió en pie con esta idea y realizó un sorteo para que 12 parejas tuvieran la oportunidad única de realizar su boda en el Salón Dorado del emblemático.

Ante el éxito de esta iniciativa, la propuesta ahora es que los vecinos puedan optar sobre el lugar donde llevar a cabo la unión matrimonial. Además la fecha no fue al azar, ya que para hacer realidad esta posibilidad los interesados deberán registrarse y presentar el formulario correspondiente… ¿Qué mejor manera de sorprender a tu pareja que diciéndole que la boda será en el Teatro 25 de Mayo o en La Glorieta o en donde ustedes quieran?

Para poder casarse en alguno de estos lugares hay que registrarse previamente en la página web y hacerlo con una anticipación de 60 días antes del “Acepto”. El costo actual para realizar la unión matrimonial es de $5.785, que incluye la ceremonia, la Libreta de Matrimonio y se podrá inscribir hasta un máximo de 6 testigos (pero se deberá abonar un canon de $400 por los testigos no obligatorios).

Cuando se ingresa a la página para completar el formulario, el usuario podrá elegir el día y lugar de su boda ya sea Por Fecha (se muestran las fechas disponibles y una vez elegida se muestra el lugar emblemático disponible), Por Lugar (se elige primero el lugar y después te aparece el calendario con los días disponibles para llevar a cabo el evento) o Por Disponibilidad (busca automáticamente el lugar y la fecha más cercana disponible).

Una vez llenado el formulario, el mismo deberá ser entregado dentro de los 7 días posteriores a la solicitud del turno, en la calle Uruguay 753 (piso 1- Of. Matrimonio) en el horario de 7:30 a 18 horas.

Presentado los papeles, se les hará entrega de los formularios de pago que deberán ser abonados hasta 15 días corridos antes de que se lleve a cabo los votos nupciales. El pago se puede hacer por tesorería en el horario de 9 a 14 horas y se aceptan todos los medios de pago: efectivo, tarjeta de débito y crédito.

Como último paso, 7 días corridos antes de la ceremonia, corresponderá hacer los prenupciales en un hospital público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier clínica y/o sanatorio privados de la Ciudad. En caso de realizarse en otra jurisdicción es necesario que sea legalizado por la autoridad sanitaria del lugar.

Los lugares emblemáticos disponibles son:

■ El Rosedal – Av. Infanta Isabel 900

■ La Glorieta – 11 de Septiembre 1901

■ Barrio Chino – Arribeños y Av. Juramento

■ Chacra de los Remedios – Av. Directorio & Av. Lacarra

■ Marcó del Pont – Artigas 202

■ Espacio Cultural del Sur – Av. Caseros 1750

■ Teatro 25 de Mayo – Av. Triunvirato 4444

■ Usina del Arte – Agustín R. Caffarena 1

Los Requisitos son:

► Ambos deben ser solteros con 18 años o más.

► Los extranjeros solteros mayores de 18 años deberán poseer DNI argentino vigente, y residencia precaria o permanente en iguales condiciones.

► Divorciado o viudo sujeto a la acreditación de su estado civil con la partida de matrimonio con el divorcio inscripto y/o con la partida de defunción en el caso que corresponda.

► Podes expresar si se ha celebrado o no convención matrimonial. Y, en caso afirmativo, presentar el original y copia de la escritura pública por la que se otorgó.

► Es posible también elegir el régimen de separación de bienes.

► Esta ceremonia no tiene ningún costo adicional al establecido a la Ley Tarifaria, Art. 76 inc. 5 (Entrega de constancia de inscripción de unión civil a domicilio) para los matrimonios que se celebran fuera del ámbito del Registro Civil.

Para conocer todos los requisitos:

http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/como-es-el-tramite-de-matrimonio

Para elegir ya la fecha y el lugar de la boda:

http://www.buenosaires.gob.ar/pedir-nuevo-turno?idPrestacion=1415