Los museos ahora tienen entrada gratuita

Tras un fallo publicado en el Boletín Oficial, se determinó que todos los museos nacionales ahora se encontrarán con entrada libre y gratuita, cobrándose entrada solo cuando se realicen algunas muestras o exposiciones.

El Ministerio de Cultura de la Nación dio una muy buena noticia a todos los amantes del arte, ya que mediante la Resolución 268-E/2017 que se publicó el pasado 17 de Abril en el Boletín Oficial se determinó que el ingreso a los museos nacionales para todo el público en general será con entrada libre y gratuita.

Esta nueva ley derogaría la antigua Resolución 348/2009 que establece “la gratuidad para menores de doce (12) años, jubilados y delegaciones escolares, como así también para el público en general un (1) día de la semana”.

La nueva medida se prestó para confusiones, ya que como escribimos “esta nueva ley derogaría la antigua”. Esto no significa que los menores y jubilados pierden el beneficio de ingresar gratis, sino todo lo contrario, el público en general que tiene un (1) día de la semana para pasar sin abonar entrada, ahora podrá hacerlo los siete (7) días de la semana.

Tras la publicación, el actual secretario de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación, Marcelo Panozzo, tuvo que salir a aclarar la situación especificando que “la resolución nueva exime a todo el mundo el pago de tarifas y aranceles al público. Desde la semana que viene, los museos nacionales son gratis” y que “si se presta a confusión produciremos una aclaratoria de la resolución en los próximos días”. Cosa que hizo el pasado 20 de Abril por todas las redes sociales que dispone el Ministerio de Cultura.

Cuando apareció la iniciativa en el 2009, los visitantes debían abonar un total de $5 para acceder a los establecimientos y en el 2014 se realizó un ajuste sobre la tarifa y pasó a ser de $20. Desde esta semana se notificó que ahora no habrá que pagar ningún abono y que, en caso de que algún museo nacional desee cobrar entrada para visitar una muestra temporaria, el museo tendrá la obligación de pedir autorización al Ministerio de Cultura que podrá o no otorgarle ese derecho.

El Gobierno de igual modo, y para que el museo no sienta esa falta de ingresos, tiene como medida realizar una campaña de concientización con el fin de que los visitantes ayuden a los museos mediante un bono de contribución de dos opciones: el primero es abonar un valor cercano a la entrada promedio que se cobra hoy (unos $25) y el segundo, más caro, es un valor que ronda cerca de una entrada de cine.