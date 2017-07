Perchero Solidario en el Colegio Reconquista

Todos los lunes de 8 a 9 de la mañana, los alumnos de 5to. Segunda del Colegio Reconquista realizan un “Perchero Solidario” para los más necesitados, brindando además un vaso de té o mate caliente.

Muchas personas en situación de calle o necesitada a veces no tiene las prendas necesarias para combatir el frío que viene azotando a la Ciudad de Buenos Aires. A muchos se los ve tapados con frazadas muy gruesas o bien aguantando el clima lo mejor que puede.

Los alumnos de 5to. Segunda del Colegio Reconquista vieron esto como una posibilidad de ayudar y decidieron actuar haciendo un Perchero Solidario para que cualquier persona que lo necesite pueda retirar una prenda que le sea útil.

La idea surgió con la materia “Espacio de acción y reflexión”, materia que cursan los alumnos de “Informática Administrativa”, donde la profesora María Alejandra Iglesias, Licenciada y Profesora en Psicopedagogía, le dio a los chicos la posibilidad de presentar diferentes propuestas siendo ésta la más votada.

Todos los Lunes entre las 8 y 9 de la mañana (horario en que se dicta la materia), en las rejas de la puerta principal del Colegio, Av Triunvirato 4992, se ubica el perchero que cuenta con todo tipos de prendas como buzos, camperas, zapatillas, bolsos y bufandas. Cada prenda fue adquirida por donaciones que recibió el colegio o por los vecinos mismos de Villa Urquiza que pasaban y colocaban su granito de arena para los más necesitados. Una vez la prenda era colocada, cualquier persona que lo necesite puede pasar y retirar la prenda que desee para combatir así el frío invernal.

Para que la cadena continúe y no se corte los alumnos, de entre 17 y 19 años, que participan de este proyecto, solicitan a los vecinos que se acerquen para hacer este perchero aún más grande y útil para las personas que más lo necesitan. No solo necesitan prendas para adultos (en buen estado), sino que además son de menester las prendas para bebes, niños y adolescentes.

A medida que la idea iba avanzando, los jóvenes vieron otra forma de ayudar y esa fue entregando un vaso de té o mate caliente para calentar también el estómago de todo aquel que guste acercarse.

Todo lo necesario para calentar el cuerpo, el estómago y el corazón, está dado por estos alumnos que todos los lunes se juntan con la mejor predisposición. Estos jóvenes solidarios son: Luna Acuña, Tamara Heredia, Nanci Gomez, Antonela Sirimarco, Ramiro Porma, Sabrina Arrascaere, Lucas Monzón, Martina Bieri, Luna Añazco, Jairo Ventura y Camila Solis.