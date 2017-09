Huéspedes de Honor de la Ciudad

Fueron declaradas Personalidad Destacada y Huésped de Honor, varias personalidades que visitan la Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar, y por iniciativa del legislador Emilio Raposo Varela, fue distinguido el eximio bailarín Mikhail Baryshnikov, también coreógrafo y actor que visitará nuestra Ciudad para presentarse en el Teatro Coliseo.

Baryshnikov nació en Riga, ex Unión Soviética y en 1963 ingresó en la Academia Vegánova de Ballet y en 1966 ingresó al Ballet Kírov, de Leningrado, debutando directamente como solista en el ballet “Giselle”.

En la competencia internacional de Varna, Bulgaria, ganó la medalla de oro y regresó

a Leningrado donde después de dos años obtiene el papel principal en “Goryanka”, y ese mismo año recibe la medalla de oro del ballet de Moscú y el premio Nizhinski, y es el bailarín más joven en recibir el Premio del Estado al Mérito en la ex URSS.

En 1974 realiza una gira por Canadá, donde solicita asilo político, y actúa en el Ballet Nacional de Canadá, para luego pasar a Estados Unidos, donde fue el principal bailarín del American Ballet Theatre hasta 1979.

Participó también en el New York City Ballet de George Balanchine, realizando giras por el mundo, y en 1990 comenzó a intervenir en diferentes producciones cinematográficas debutando en 1977 en la película “Momento de Decisión” por la que fue nominado para el Oscar al mejor actor de reparto.

En el año 2000 compartió el premio John F. Kennedy Center con el tenor Plácido Domingo y la Actriz Angela Lansbury.

Luego abandonó el ballet y se dedicó a la danza moderna fundando la compañía White Oak Dance Project junto con Mark Morris, donde fue director artístico hasta 2002, y ya en 2004 creo el Centro de las Artes en New York

Ha recibido los Premios Honoris Causa, en 2006 en la Universidad de New York, en 2007 en la Universidad Shenandoah y en 2008 en la Universidad Estatal de Monclaire.

En segundo visitante ilustre en ser distinguido como Huésped de Honor, por iniciativa del legislador Francisco Quintana, es el Juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Rüdiger Wolfrum, quien vendrá a la Ciudad para dar unas conferencias en la Facultad de Derecho.

El juez Wolfrun ha escrito numerosos libros sobre Derecho del Medio Ambiente, Derecho de Mar, y Derechos Humanos.

Finalmente los legisladores Eduardo Santamarina, Paula villalba y Carolina Estebarena, propusieron como Huésped de Honor también al escritor y diplomático chileno Jorge Edwards, que ha recibido en 1994 el Premio Nacional de Literatura, y en 1999 el Premio de Literatura “Miguel de Cervantes” y se encuentra visitando nuestro país.