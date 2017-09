¿De nuevo pondrán los “Feriados Puente”?

Se presentó un proyecto para restablecer los feriados puente que se habían suspendido mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia en el año 2016.

El Proyecto para restablecer los “Feriados Puente” obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que lo aprobaron con 152 votos a favor y 1 en contra, y esto posibilitó que fuera enviado al Senado para su aprobación.

En el mismo se estipula que el Poder Ejecutivo Nacional podría disponer tres “Feriados Puente” durante el año.

El año pasado el Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, había suspendido los feriados puente estipulados por el gobierno anterior, alegando que esto afecta notablemente el ciclo lectivo de los niños y la “competitividad productiva”.

Esto generó malestar en una parte de la sociedad, ya que en los centros de turismo durante los meses de invierno, fuera de época de vacaciones escolares, no hay prácticamente actividad por lo que los feriados puente ayudaban a tener los comercios abiertos, y no tener que despedir empleados.

Por este problema, el proyecto faculta al Ejecutivo a otorgar tres “Feriados Puente” durante el año en los días que fuera feriado inamovible un martes o un jueves, que se haría puente con lunes o viernes, y esto ayudarían a los centros turísticos y no afectaría mucho la asistencia escolar.

Maurice Cross expresó que: “Esta ley busca volver a un sistema flexible que permita recuperar la posibilidad de tener más feriados y que fomente la posibilidad de tener más turismo interno pues los meses de mayo y junio son los más difíciles para el turismo, y justamente, los feriados de esos meses son inamovibles, por lo que en el sector turístico son críticos porque se despide gente y se cierran fuentes de trabajo", y Fernanda Raverta del FPV estuvo de acuerdo pero solicitó que no sólo se faculte al Ejecutivo sino que se “lo obligue”.