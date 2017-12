Jazz, Navidad y Buenos Aires

La Gran Orquesta de Jazz AR Big Band, se presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario el jueves 21 de diciembre a las 20 horas.

Auspiciada por la Fundación Banco Ciudad y la Dirección General de Música se presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario, el espectáculo “Navidad en la Ciudad”, donde actuará la Gran Orquesta de Jazz AR Big Band, con la dirección del maestro Andrés Robles.

La cita es el jueves 21 de diciembre a las 20 horas, en Av. Lillo y Leopoldo Marechal, donde se podrá disfrutar del vasto repertorio de ésta orquesta, que incluye los grandes temas musicales desde 1950 hasta hoy.

Esta orquesta fue formada en el año 2006 con los mejores músicos del Jazz nacional que incluyen en su repertorio temas de las grandes orquestas como las de Count Basie, Glenn Millar o Duke Ellington, y se ha presentado en todos los escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y también ha participado en escenarios del interior de nuestro país.

Actualmente esta dirigida por el maestro Andrés Robles, que es primer saxo alto Licenciado en Artes Musicales con una experiencia de más de 34 años, difundiendo la música del jazz.

La programación preparada para esta oportunidad será la siguiente: Quiet Breaker (Sammy Nestico), American Patrol (Frank Meacham), For Once in my life (R. Miller & O. Murden), Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (Jule Styne), Sweet Georgia Brown (B. Bernie - M. Pinkard - K. Casey), Mambo Caliente (Arturo Sandoval), Jingle Bells (J. Pierpont), Crazy Little Thing Called Love (Freddy Mercury), A String Of Pearls (Jerry Gray), Pennsylvannia 6-5000 (Jerry Gray), Sing Sing Sing (Louis Prima), y In The Mood (Joe Garland).

El gobierno de la Ciudad en su afán por difundir la cultura a todos los vecinos, nos brinda una nueva oportunidad para disfrutar de la buena música de siempre, y llegar a la Navidad con la alegría que ella nos brinda.