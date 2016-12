River consiguió su boleto a la Copa Libertadores

En un partido muy emparejado entre River Plate y Rosario Central, todo terminó con un 4 a 3 a favor del Millonario que obtuvo el primer puesto de la Copa Argentina y un boleto para la Copa Libertadores.

El equipo de Marcelo Gallardo logró su cometido ayer y se hizo con la Copa Argentina tras enfrentarse en un feroz partido contra Rosario Central quien se fue con la cabeza en alto al dejar 3 tantos en el marcador. Lucas Alario fue la estrella del plantel de River quién anotó 3 goles para el millonario, pero fue Iván Alonso el que definió el partido con su botín a los 29 minutos del segundo tiempo.

El partido se llevó a cabo en el Estadio Mario Kempes en Córdoba y empezó con un penal no cobrado para Teófilo Gutierrez, que aunque fue reclamada por todo Rosario Central no hubo caso y se continuó jugando. A los 10 minutos del primer tiempo otra ocurrió otra falta y esta vez el árbitro Patricio Loustau no la dejó pasar brindándole un penal a Lucas Alario qué lo terminó convirtiendo en gol.

Central le devolvió con creces la falta no cobrada y a los 25 minutos marcó su primer gol de la mano de Damián Musto. Un rechazo de River al córner terminó en una devolución al área por parte de Ezequiel Salazar y aunque llego a manos del arquero, Augusto Batalla, el choque con Musto hizo que la perdiera y dejara el arco totalmente libre para el empate.

River no tuvo tiempo de asimilar lo que pasó y 4 minutos después Marco Ruben anotaba el segundo gol brindándoles la ventaja. La felicidad no duró mucho y Loustau cobró otro penal para Alario que la clavó al palo izquierdo para lograr el empate un minuto antes de ir al descanso.

El primer gol de diferencia lo marcó Ruben para Central a los 18 minutos con una jugada de equipo, pero no bastó para detener al Millonario que le plantó el empate a los 26 minutos por una bajada de Alonso y definición de Alario.

A los 29 minutos, Alario le devolvió el favor a Alonso que con la punta del botín logró que la pelota entrara en el arco de Central y diera el 4-3 que los consagraría como ganadores.

El equipo de Gallardo logró sus metas de ganar la Recopa Sudamericana contra Santa Fé de Colombia y la Copa Argentina que le dio un nuevo ticket para participar de la Copa Libertadores 2017 junto a los 5 mejores de la tabla general del Campeonato de Primera División 2016: Lanús, San Lorenzo, Estudiantes (LP), Godoy Cruz y Atlético Tucumán.