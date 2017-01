Internet Gratuito en Aeropuertos Argentinos

Por Resolución 109/2016 publicada en el Boletín Oficial los Aeropuertos Argentinos deberán ofrecer internet gratuito. El servicio estará disponible tanto en la parte pública como en la zona de espera.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dispuso por Resolución 109/2016, que la empresa Aeropuertos Argentina 2000, deberá implementar un servicio acorde con el “Estándar del Servicio de Provisión de Internet en forma Inalámbrica (WIFI) en los Aeropuertos”, que deberá ser gratuito y de buena calidad.

El servicio deberá estar accesible en la parte pública de la terminal y en la zona estéril (zona de espera), con descargas de no menos de 1Mbps en momentos picos, y se deberán evitar spam, y acceso a contenidos para adultos, y los viajeros podrán conectarse durante una hora, y reconectarse cuantas veces lo desee durante las 24 horas todos los días del año.

La resolución expresa que este servicio “se presta en diferentes condiciones en los distintos aeropuertos y que no existe una calidad mínima establecida que satisfaga las necesidades del usuario aeroportuario”, y agrega que: “El ORSNA como parte de su misión debe velar por la calidad de los servicios aeroportuarios que se ofrecen en los Aeropuertos del SNA, por ello debemos garantizar que la experiencia del usuario del servicio WIFI sea satisfactoria”.

Por medio de ésta resolución el Gobierno Nacional, obliga a que Aeropuertos Argentina 2000, preste un servicio igualitario en todos los aeropuertos argentinos, ya sea el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; el Aeroparque Jorge Newbery; el Aeropuerto de Bariloche; etc.

La empresa Aeropuertos Argentina 2000, por medio de la empresa Personal, ya estaba ofreciendo el servicio gratuito únicamente en las terminales de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se puede leer en la resolución, el Gobierno indica que según los resultados de los análisis realizados acerca de las condiciones al día de hoy “no existe un estándar de calidad mínima establecida que satisfaga las necesidades del usuario aeroportuario en el Grupo A de aeropuertos".