Homenaje a José Luis Cabeza

Con motivo de cumplirse 20 años del feroz asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, en el municipio de Pinamar a partir de las 20 hs. se realizó un homenaje, con la presencia de su viuda, su hermana, autoridades nacionales y provinciales y varios compañeros de la revista Noticias.

Parece mentira, pero ya pasaron 20 años de aquella trágica mañana del 25 de enero de 1997 en que apareciera asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas.

A partir de su muerte hubo un antes y un después en el periodismo argentino ya que con su asesinato quisieron demostrarnos su fuerza y su impunidad y lo único que lograron fue la unión y el repudio de todos los medios de Argentina y el mundo. No lograron callar la libertad de prensa sino que avivaron el fuego para que de ahí en más aquellos que no se animaban a contar las cosas, comenzaran a no ocultar los abusos de poder y corrupción, caiga quien caiga.

Para recordar su memoria se reunieron pasadas las 20 hs. en la ciudad de Pinamar, familiares, amigos y decenas de colegas que junto a funcionarios homenajearon al reportero gráfico. Este fue el acto central ya que también durante todo el día hubo actos en todo el país y en la cava donde aparecieron sus restos. Allí por la mañana se hicieron presentes su viuda, su hermana y el intendente a cargo del municipio de General Madariaga, Marcos Adrián Jovanocich.

Pasadas las 20 hs. junto al monolito con la imagen del fotógrafo, ubicado en avenida Bunge e Intermédanos, en la entrada del balneario bonaerense de Pinamar sólo se escuchaba el grito de “Cabeza, presente, ahora y siempre”.

En este acto estaba presente la viuda del reportero, María Cristina Robledo; su hermana, Gladys Cabezas; el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y del intendente local Martín Yeza, entre otros. Además a pesar de la fría noche gran cantidad de turistas y vecinos se acercaron al lugar para decir presente.

Su compañero, Gabriel i Michi, periodista que lo acompañaba en la cobertura de temporada que realizaban en Pinamar en 1997 para la revista Noticias, dijo que el crimen “puso en peligro a toda la sociedad”, y que “se lograron sentencias pero la justicia nos dio una cachetada” con la liberación de los condenados.

“No nos olvidamos del autor intelectual, Alfredo Yabrán. No nos olvidamos de que acá intervino la maldita policía, ni de que hubo un presidente, Carlos Saúl Menem, que en todo momento pretendió ensuciar esta causa”, aseguró el periodista.

Su hermana, al igual que todos los presentes, también repudio el hecho de la liberación del último detenido por esta causa, Gustavo Prellezo, quien fuera el autor material del crimen (él fue quien ejecuto de dos tiros a José Luis Cabeza en 1997) fue liberado por buena conducta el pasado 21 de diciembre por decisión de la Cámara Penal de Dolores.

En el acto participaron también la poetiza local Paola Hipólito; el cónsul de Francia, Iann Lorvo; Nilda Gómez, presidenta de Familiares por la vida, y el reportero gráfico Rafael Wollman, que cubrió el desembarco argentino en Malvinas en 1982, y Hugo Ropero, ex editor de fotografía de la revista Noticias.

Luego del acto se plantó como cada año un pino junto al monolito en memoria de Cabezas, y se proyectó un video con testimonios de vecinos pinamarenses sobre el impacto que tuvo el crimen en la sociedad.

El asesinato de Cabezas se cometió mientras el reportero cubría la temporada de verano en Pinamar para Noticias, la revista de Editorial Perfil que en marzo de 1996 había publicado en su tapa una fotografía de Yabrán.

El 25 de enero de 1997, luego de trabajar con su cámara en una fiesta realizada en la casa del empresario postal Oscar Andreani, Cabezas apareció asesinado, y su cadáver calcinado y con dos tiros en la cabeza tenía las manos esposadas a la espalda.

Recordar a Cabezas es recordar que jamás nadie podrá callar al tercer poder “El Periodismo” por eso desde nuestra redacción les decimos “NOSOTROS NO NOS OLVIDAMOS DE CABEZA”