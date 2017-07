La Shonen Jump: 50 años y un concurso mundial

La Shūkan Shōnen Jump, la popular revista japonesa donde se publican los mangas de forma semanal, cumplirá el año que viene 50 años y para celebrarlos realizará un concurso a nivel mundial.

La Shūkan Shōnen Jump es una revista japonesa que se vende de forma semanal y en ella se publican varios mangas muy conocidos como One Piece, Hunter X, Gintama, Boruto (la continuación del reconocido manga/anime Naruto), entre otros.

Esta revista no solo se distribuye en el país Nipon (Japón), sino que además tiene fuertes ventas en Estados Unidos donde se comercializa con el idioma ya traducido (del japonés al inglés). El sueño de todo mangaka, dibujantes de mangas (comics japoneses), es que sus trabajos sean publicados y serializados por esa revista, el problema es que para ello hay que estar en Japón.

En Argentina son muchos los jóvenes que realizan sus propios mangas que luego son mostrados y vendidos en los eventos de Anime. Pero como bien dijimos antes, el sueño de ellos es que su publicación aparezca en la revista más famosa de este género literario.

Es por eso que la Shūkan Shōnen Jump realizará un concurso a nivel mundial que invita a todos los autores interesados a participar por un lugar en su aclamada revista. Esto es en el marco de su 50 aniversario que será el 2 de Julio del año que viene, pero el reloj para anotarse ya se puso en marcha y habrá tiempo hasta el 5 de Enero del 2018 para presentar sus trabajos.

Las reglas son simples, se deberá hacer entrega de un tomo único de no más de 55 páginas, no importa el género y no debe haber sido publicado en ninguna revista o sitio web. El manga deberá ser monocromático y la lectura deberá ser de derecha a izquierda (al revés que los comic occidentales), pudiéndose usar los idiomas: Japonés, Ingles, Coreano, Chino (Tradicional y Simplificado), Ruso, Francés y Español.

El autor deberá inscribirse en la página de MediBang, que se encargará de traducir las obras, y enviarlo con la etiqueta “JumpUniversalManga”.

El juez que se encargará de evaluar cada trabajo es nada más ni nada menos que Masashi Kishimoto el creador de Naruto, uno de los mangas más famosos mundialmente y que finalizó este año al igual que su anime.

El ganador del concurso no solo tendrá su manga serializado, sino que además recibirá un premio de ¥1.000.000 (yenes), el equivalente a $146.220. Para el segundo puesto le espera la suma de ¥300.000 ($43.866) y la socialización de su trabajo en alguna de las otras revistas de la Jump. Mientras que el tercer puesto tendrá de premio ¥50,000, unos $7.311.