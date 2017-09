Para conocimiento de los ciudadanos/vecinos de la Comuna 12

Publicamos para conocimiento y análisis de todos los vecinos el informe enviado por el Sr. Presidente de la Junta Comunal 12, Dr. Jorge Roca.

En la reunión del Consejo Consultivo que se llevó a cabo el pasado 4 de setiembre en el “Club Social y Deportivo El Tábano Asociación Civil” se trataron junto con los vecinos los siguientes puntos en las distintas áreas y se presentaron todas las actividades llevadas a cabo por la Comuna 12 en el 2016 y parte del 2017, las cuales fueron las más votadas por los vecinos en las reuniones de Consejo:

COMISIONES COMUNA 12

ÁREAS DE GESTIÓN

PRESIDENCIA:

Coordinación y Administración General

Fiscalización y Control Comunal

Enlace con Poder Ejecutivo y Consejo Consultivo



PARTICIPACIÓN VECINAL, ACERAS Y ALUMBRADO: MARCELO COSTANTINO.

CULTURA: TERESA VALDEZ - MATIAS DEBESA.

TERCERA EDAD: TERESA VALDEZ – GUSTAVO VACA.

ARBOLADO, PLANTACIONES Y PODA: MARCELO COSTANTINO - MATIAS DEBESA – GUSTAVO VACA.

SALUD: PATRICIA SAPORITI – TERESA VALDEZ - GUSTAVO VACA.

EDUCACIÓN: SUSANA MOSQUERA – PATRICIA SAPORITI.

SEGURIDAD Y LEGALES: PATRICIA SAPORITI – JORGE ROCA – MATIAS DEBESA.

RELACIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTES REGULADORES: SUSANA MOSQUERA – PATRICIA SAPORITI.

DESARROLLO SOCIAL, DEPORTES, RELACIONES CON INSTITUCIONES, ONG Y CLUBES: MATIAS DEBESA - GUSTAVO VACA.

INTERJURISDICCIONALES: JORGE ROCA – PATRICIA SAPORITI





INSTITUCIONAL

Actualización de base de datos institucional:

• Se actualizó telefónicamente la base de datos institucional de la Comuna 12comprendida por: asociaciones civiles, centros de jubilados, hogares e Institutos, instituciones religiosas, clubes, instituciones gubernamentales Culturales, museos, bibliotecas, instituciones educacionales gubernamentales y no gubernamentales (nivel inicial, primaria y media), embajadas, medios de comunicación, comisarías y parques recreativos. De esta forma damos cumplimiento al Art. 11 inc. H de la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777, el cual dice:

Artículo 11.- Competencias concurrentes. Las Comunas tienen a su cargo en forma concurrente con el Poder Ejecutivo:

H. El desarrollo de acciones de promoción, asistencia y asesoramiento a entidades vecinales no gubernamentales, sociedades de fomento, asociaciones cooperadoras, de consumidores y usuarios, clubes barriales y otras asociaciones civiles sin fines de lucro que actúen en el ámbito de la Comuna.

Relaciones Institucionales

• Se contactaron a otros organismos del GCBA y organizaciones para la coordinación de eventos.

• Contacto con empresas que inciden en el ámbito de la Comuna para coordinar acciones conjuntas tendientes a mejorar la calidad de la higiene urbana.

Centro de Asistencia Jurídica

Se constituyó un Centro de Asistencia Jurídica gratuita en nuestra sede comunal a cargo del Ministerio de Justicia, se les dio respuesta a 450 personas, que recibieron orientación con respecto a los temas planteados.

Es preciso destacar que es un servicio muy importante para los vecinos. Es por ello de fundamental importancia el seguimiento de su implementación, la cual se realiza a través de esta área de gestión.

Obras Comunales

• “Provisión y plantación ejemplares arbóreos”

Comprende la provisión y plantación de 400 ejemplares –jacarandá, liquidámbar y lapacho - para la reforestación de diferentes espacios verdes de la Comuna.

Estado: terminada Julio 2016.

• “Plaza Martín Rodríguez”

La citada Plaza se ubica en las calles Habana, Argerich, Pareja y Helguera, donde se ejecutaron obras por Preciario de Mantenimiento (Rubro B). Incluye instalación de riego automatizado, reconstrucción de senderos de Hormigón Armado, provisión de granza, pintura y reparación de reja perimetral, pintura y reparación de alambre romboidal en cancha de fútbol, instalación de postas aeróbicas y bici crucyenergy – bicicletas que generan energía para cargar dispositivos móviles -, plantación de césped, renovación del canil, plantación de variedad de herbáceas y renovación integral del patio de juegos mediante la instalación de nuevos juegos inclusivos y solado blando.

Estado: terminada Agosto 2016.

• “Refacción cubierta `Casa Joven Aizpurúa`”

Trata de la refacción integral de la cubierta de la casa ubicada en el Parque Gral. Paz, dado su profundo deterioro debido a filtraciones. Esta casa había estado ocupada durante más de cuatro años, hasta que a mediados del 2015 se logró su desalojo. Por ello, desde la Comuna buscamos dejarla en condiciones para su futura refuncionalización.

Estado: terminada Septiembre 2016.

• “Ensanche de acera Av. Triunvirato y Roosevelt”

Trata de la ejecución de las obras necesarias para el mejoramiento de la circulación peatonal y del ascenso y descenso de pasajeros de transporte público. En esta relevante esquina del barrio de Villa Urquiza se emplaza el ´Café de la U´, único Bar Notable de nuestra Comuna.

Estado: terminada Septiembre 2016.

• “Refacción de vías peatonales – 2da etapa”

En esta etapa se ejecutaron 2691 m2 en los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

Estado: terminada Septiembre 2016.

• “Reparación de aceras con corte de raíz”

En esta etapa se ejecutaron 1650 m2 y se realizó el corte de raíces de 40 (cuarenta) árboles en los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

Estado: terminada Octubre 2016.

• “Corredor Curupaytí”

El Espacio Verde se ubica entre las calles Curupaytí, Nazca, Av. del Fomentista y las vías del FFCC Mitre. Incluye mantenimiento de juegos, reparación de cerco olímpico de tejido romboidal, pintura en muros de contención, desmalezamiento, colocación de tepes de césped y plantación de variedad de herbáceas.

Estado: terminada Octubre 2016.

• “Entorno Estación Coghlan – 1era etapa”

El Espacio Verde se ubica entre las calles Dr. Pedro Ignacio Rivera, Estomba y las vías del FFCC Mitre, donde se ejecutaron obras por Preciario de Mantenimiento (Rubro B). Incluye instalación de riego automatizado, reconstrucción de senderos de Hormigón Armado, provisión de granza, pintura y reparación de cerco perimetral, reparación y pintura de mesas de ajedrez, reparación y pintura de bancos, reemplazo de cestos, plantación de variedad de herbáceas y renovación integral del patio de juegos mediante la reparación de los juegos y el reemplazo del solado blando.

Estado: terminada Diciembre 2016.

• “Refacción de vías peatonales – 3ra etapa”

En esta etapa se ejecutaron 2340 m2 en los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

Estado: terminada Diciembre 2016.

• “Plaza Jorge Casal”

La citada Plaza se ubica en las Avs. Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, la calle Diaz Colodrero y las vías del FFCC Mitre, donde se ejecutaron obras por Preciario de Mantenimiento (Rubro B). Incluye instalación de riego automatizado, reconstrucción de senderos de Hormigón Armado, provisión de granza, pintura y reparación de reja perimetral, pintura y reparación de alambre romboidal en cancha de fútbol, plantación de variedad de herbáceas y renovación integral del patio de juegos mediante la instalación de nuevos juegos inclusivos y solado blando.

Estado: terminada Enero 2017.

• “Parque Gral. Paz”

La citada Plaza se ubica en las Avs. Crisólogo Larralde, Gral. Paz y Aizpurúa, donde se ejecutan obras por Preciario de Mantenimiento (Rubro B). Incluye reconstrucción de senderos de pavimento intertrabado, provisión de granza, pintura y reparación de reja perimetral, reparación y pintura de postas aeróbicas, jerarquización de accesos al Parque, construcción de mesas de ping-pong, construcción de chancha multipropósito, construcción de media cancha de básquet, instalación de reja perimetral Molino, reconstrucción de aceras sobre Av. Crisólogo Larralde y Aizpurúa, plantación de variedad de herbáceas y renovación integral del patio de juegos mediante la instalación de nuevo mangrullo y demás juegos inclusivos y solado blando.

Estado: en ejecución.

• “Reconstrucción de sendero”

Trata de la ejecución de un sendero de pavimientointertrabado paralelo a las vías del FFCC Mitre entre las calles Manuel Ugarte y Pedro I. Rivera.

Estado: terminada Febrero 2017.

• “Reparación de luminarias”

Trata de la reparación y/o reemplazo de las farolas y columnas de alumbrado en la Plaza ItaloMaseulli del Barrio Gral. Mitre.

Estado: terminada Mayo 2017.

• “Plaza Zapiola”

La citada Plaza se ubica en las calles Juramento, Donado, Echeverría y Mariano Acha, donde se ejecutan obras por Preciario de Mantenimiento (Rubro B). Incluye instalación de riego automatizado, reconstrucción de senderos de Hormigón Armado, provisión de granza, plantación de variedad de herbáceas y renovación integral del patio de juegos mediante la instalación de nuevos juegos inclusivos y solado blando.

Estado: en ejecución.

AREA MANTENIMIENTO BARRIAL

1) Intervenciones realizadas — Julio 2016 a Mayo 2017

• Cantidad de extracciones: 623 ejecuciones realizadas por la Comuna 12.

• Poda integral / balanceo de etapa invernal: 7.463 ejecuciones realizadas por la Comuna 12.

• Poda menor / Despeje Formación: 1.066 intervenciones realizadas por la Comuna 12.

• Corte de raíces: 615 intervenciones realizadas por la Comuna 12.

• Retiro de cepas: 28 intervenciones realizadas por la Comuna 12.

• Reconstrucción de veredas Módulo inicial de 3 m2: 1.708 - realizado por la Comuna 12.

• Reconstrucción de veredas Módulos adicionales de 1 m2: 1.702 realizados por la Comuna 12.



• Plantaciones / Construcción de planteras: 2.788 intervenciones realizadas por la Comuna 12.

• Bacheo: 372 intervenciones realizadas por la Comuna 12.

• Reparación de Aceras con cuadrillas propias: 1.440 m2.

2) Arbolado—especies en riesgo:

• Inspecciones de arbolado urbano:

Para llevar a cabo la inspección del arbolado urbano y determinar las tareas a realizar se tienen en cuenta diferentes variables sanitarlas y estructurales.

El punto de vista sanitario refiere a la condición fisiológica del árbol y a la presencia o no de plagas y enfermedades, y es el que determina los tratamientos que se llevarán a cabo. Para detectar la presencia de problemas sanitarios se observan todos los órganos del árbol prestando atención a la presencia de fructificaciones fúngicas, tumores, cancros, manchas foliares, coloración anormal de las hojas o cualquier otro signo o síntoma de enfermedades o plagas.

El punto de vista estructural es el que verdaderamente impacta en la determinación de la peligrosidad de un árbol. En este caso, se debe tener en cuenta la inclinación del fuste, el equilibrio de la copa, la presencia de cavidades tanto en fuste como en ramas, las fisuras o quiebres, y cualquier otro daño estructural que pueda traer aparejado un desprendimiento de ramas o la caída del árbol.

Un aspecto principal a tener en cuenta es el estado sanitario de las raíces, que puede devenir en problemas de tipo estructurales, debilitando el anclaje del ejemplar y representando un riesgo de alta prioridad.

En la Comuna 12, durante el período contemplado se verificaron 3250 árboles. De este relevamiento surge como conclusión que, en su mayoría, el arbolado de nuestra comuna es muy añoso y presenta tanto problemas estructurales como sanitarios. Durante este período, se priorizó la extracción de los árboles con mayor riesgo, la poda de despeje de luminarias y los cortes de raíces que producen daños en las aceras.

Además se realizó un relevamiento exhaustivo de los ejemplares a intervenir en la Poda Invernal 2017, a fin de dar un tratamiento individual a cada árbol y brindar respuesta a los reclamos vecinales más recurrentes.

Asimismo cabe subrayar que previo a la ejecución de los trabajos, trabajamos fuertemente en la difusión e información a los vecinos de los árboles a intervenir. De esta forma buscamos minimizar la posibilidad de daños a vehículos y propiciar la mayor eficacia posible para las tareas de las cuadrillas de poda.

Cabe destacar que el Área cuenta actualmente con cuatro inspectores con conocimientos específicos en materia de arbolado, que acompañan a las cuadrillas en los corredores de Poda Invernal 2017 a fin de evaluar las condiciones de seguridad y la correcta ejecución de los trabajos.

En este período además contamos con mucho material avisar a los vecinos

• Verificaciones: distribución de tareas a realizar surgidas de las inspecciones:

29 % de extracciones de tocones o cepas

20 % no requerían intervención

31 % de poda

20 % corte de raíces

• Reclamos en Porcentajes:

Aceras se cumplieron con el 52% de reclamos ingresados.

Arbolado se cumplió con el 66% de reclamos ingresados.

Espacios Verdes se cumplió con el 61% de reclamos ingresados.

• Emergencias:

Debido a las tareas de relevamiento preventivas que se realizaron a lo largo del período que se presenta, podemos destacar que nuestra comuna no resultó seriamente afectada por temporales climáticos: fuertes lluvias, ráfagas de viento, etc.

No se registraron zonas inundadas o anegadas. La limpieza de sumideros, sumado a la recolección de residuos en tiempo y forma, más la colaboración por parte de los vecinos en no sacar éstos cuando se les fue pedido, posibilitó este resultado.

• Tareas Varias:

Desde el área colaboramos con la pintura de cordones amarillos y demarcación de cajones en las zonas que así lo requerían. Ejemplo: escuelas, estacionamiento para personas con discapacidad, geriátricos.

A través de la Secretaría de Participación Ciudadana, se dialogó con los vecinos para obtener información y sugerencias respecto de la puesta en valor del Parques Gral. Paz y de la Plaza de la Estación Coghlan.

Se asistió a una capacitación en Poda y Arbolado Urbano para obtener herramientas que permitan llevar a cabo una Poda efectiva y más organizada en la Comuna.



Bacheo: Mediante nuestras cuadrillas, realizamos las tareas de bacheo necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad de las arterias de nuestra Comuna 12. Se atienden los reclamos que ingresan por los diferentes canales del Gobierno de la Ciudad, como también los que surgen del recorrido del territorio.

Poder de Policia – Comuna 12 – Presidencia

Competencias:

1. Vehículos Abandonados en Vía Pública:

Durante el 2016, desde el área de Poder de Policía se realizaron 3546 inspecciones por denuncias vecinales realizadas a través del sistema Suaci y de oficio.

1773 fueron constataciones: inspecciones de primera visita.

1773 fueron verificadas: inspecciones de segunda visita.

A saber:

1352 de las denuncias relevadas se trataban de vehículos inexistes por lo que se desestimaron.

946 correspondían a autos que si se encontraban en vía pública en estado de abandono.

De esos 946:

414 fueron removidos por sus dueños

307 se encuentran con en Procedimiento Administrativo Cumplido por el Cuerpo de Agentes de la comuna. Poseen órden de acarreo para ser retirados por la D. G. de Tránsito.

84 están en proceso. Falta cumplir con el último tramo del procedimiento administrativo.

141 es el total de los removidos por la DG de Tránsito a la fecha.

Desde la Sede Comunal cumplimos con el objetivo de este año de relevar la totalidad de los autos denunciados por los vecinos.

2. Infracciones de Tránsito por Mal Estacionamiento:

Se realizaron 115 Actas de Comprobación por mal estacionamiento en las zonas más denunciadas por los vecinos: Boulevard Mendoza, Boulevard F. Roosvelt y Av Triunvirato.

Seguiremos trabajando en dicha área para lograr modificar las inconductas humanas sobre mal estacionamiento en: rampas para discapacitados; ochavas, y otros lugares prohibidos.

3. Baldíos:



Durante 2016 nuestra meta fue cumplir con la fiscalización de los 47 baldíos denunciados por falta de higiene en el ámbito de nuestra comuna.

Cerramos el año alcanzando el objetivo.

12 de las denuncias fueron dadas de baja porque los titulares cumplieron con la regularización de la situación: higienizando los predios y presentando en la Sede los certificados correspondientes de desratización y desinfección.

En 7 de los casos se cumplió con todo el Procedimiento Administrativo solicitado por la Procuración General y al no haberse regularizado la situación respecto a la higiene del lugar, se derivó a la Secretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana para su tratamiento.

Otro % fue derivado a la D.G. de Fiscalización e Obras y Catastro ya que al momento de la inspección se trataba de obras con operarios trabajando. No correspondía trata de baldío.

El márgen restante se encuentra en la última etapa de inspección reglamentaria para su posterior derivación e higienización.

4. En referencia a las otras áreas competentes en al Área de Poder de Policía Comunal:

• Espacio Público

• Higiene Urbana

• Publicidades

• Aperturas y Cierres



Nuestra comuna se ha enfocado este año en trabajar arduamente en la educación del vecino con campañas informativas a través de redes sociales; tareas de campo como bajo puerta; visitas preventivas y asesoramientos

en función de que conozcan sobre las normativas de la ciudad y puedan modificar inconductas/infracciones antes de llegar a labrar actas de comprobación/multas.

Las denuncias tratadas en este ámbito fueron 4414.

De este total se detectaron 4030 irregularidades por lo que se procedieron a realizar 3909 advertencias; 39 actas de intimación y 211 actas de comprobación para tratar en el Tribunal de Faltas.

En el 2017 los puntos a tratar serán los más denunciados por los vecinos:



• Aceras rotas por empresas de servicios

• Faltas por Mal Estacionamiento

• Faltas por Higiene Urbana – Locales comerciales

• Autos abandonados

• Ocupación Indebida del Espacio Público



Durante el primer semestre de 2017 nuestro cuerpo de inspectores estuvo abocado a las problemáticas reclamadas por los vecinos en el área de Poder de Policia Comunal.

Se realizaron un total de 201 Visitas de prevención y/o asesoramiento y 680 inspecciones, de las cuales en 651 casos se detectaron las irregularidades denunciadas y se procedió a labrar 350 Actas de Advertencias; 17 Intimaciones y 284 Actas de Comprobación respecto a: Falta de Higiene en Inmuebles, Baldios y/o Casas Abandonadas; Higiene Urbana; Ocupación Indebida del Espacio Público; Aperturas y Cierres de Empresas de servicios; Mal Estacionamiento y Autos Abandonados.

Lo más reclamado fueron los Autos Abandonados que ocupan indebidamente el espacio público quitando lugares para estacionamiento en los cuatro barrios que integran la comuna 12.

Se constataron un total de 448 denuncias por Autos Abandonados. Se colocaron 318 stickers en vehículos encontrados y se labraron 170 actas de comprobación.

En 116 casos los autos fueron removidos por sus dueños, datos obtenidos en la etapa de verificación (segunda inspección).

En el resto de los casos se continuo con el procedimiento administrativo pasándose a REOK los reclamos en los que se detectó irregularidad, generándose de esta manera 244 Ordenes de Acarreo que fueron derivadas a la Dirección General de Tránsito para su tratamiento Legal.

Por otra parte se realizaron operativos de inspecciones de tránsito por denuncias vecinales de zonas en las que no se respetan las normativas vigentes.

Los barrios más denunciados fueron Villa Urquiza y Villa Pueyrredón y se labraron un total de 100 multas por Mal Estacionamiento en rampas para discapacitados, ochavas, entrada de garaje y donde se visualizan cartel de prohibido estacionar.

Respecto a Baldios. Este año llevamos un total de 34 denuncias fiscalizadas. En 7 de los casos se venció el plazo de intimación de 30 días para que el terrero sea higienizado por sus dueños y se procedió a labrar acta de Comprobación. En 9 casos no se detectó irregularidad y 3 fueron higienizados dentro de los plazos indicados. El % restante está pendiente de segunda fiscalización, aún no están vencidos los plazos otorgados.

En Aperturas y Cierres de Empresas de servicios se verificaron las denuncias realizadas y al momento de la inspección las empresas ya habían arreglado correctamente las aceras.

En relación a Ocupación Indebida del Espacio Público se realizaron visitas preventivas, advertencias e intimaciones.

En referencia a Higiene Urbana se está trabajando cada 15 días con el Ente Regulador de la Ciudad y la empresa Solbayres para concientizar a los comerciantes y vecinos y labrar las actas correspondientes en caso de detectarse infracción.



SALUD Y EDUCACIÓN

• Desde la Comisión de Salud, trabajamos desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero en la campaña de prevención de Zika y dengue, recorriendo los barrios en el ámbito de la comuna 12, hablando con los vecinos. Se recorrieron todas las zonas de la comuna donde los sensores daban positivo de presencia de mosquito Aedes Aegyptis, y se capacito a los vecinos para que ellos pusieran en práctica todas las acciones preventivas.

• Se hizo un encuentro al que se invitó a las autoridades escolares de la comuna, autoridades policiales, en la sede del Presinto 12 de la Ex Policía Metropolitana.

Se entregó folletería en los centros de jubilados, comisarías, clubes barriales y puerta a puerta a los vecinos.



SEGURIDAD Y RELACIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTES REGULADORES

• Hemos concurrido a las reuniones del FOSEP (Foros de Seguridad Pública), por la seguridad en nuestra comuna donde los vecinos presentan sus inquietudes a los Comisarios de la policía federal, de la policía metropolitana, al ministerio público y a la comuna en relación a los temas de seguridad. Se trabaja en conjunto con la Funcionaria del FOSEP por reclamos puntuales de los vecinos.

• La comisión de seguridad, trabajo con el Ministerio de Seguridad y la ex- policía metropolitana, en la problemática del Polo educativo que se encuentra en la intersección de las calle Galván y Crisólogo Larralde.

CULTURA, EVENTOS, TERCERA EDAD

EVENTOS 2º SEMESTRE

• 16/12 - HORACIO CON VECINOS DE COGHLAN

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta junto a los miembros de la Junta Comunal volvieron a brindar un espacio de encuentro para los Vecinos de Coghlan, eligiendo en esta ocasión el playón de la estación.

Una vez finalizada la reunión, se recorrieron las instalaciones del Hospital Pirovano junto a la Ministra de salud porteña Ana Maria Bou Pérez, escuchando así las necesidades del cuerpo médico y de los pacientes que allí se atienden. Finalmente se visitó la Comisaria N° 49 donde se brindó información acerca de la seguridad de la zona.

• 08/12 – JORNADA DE ENCUENTRO EN C.E.D.E

Nuestro Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, junto al miembro de la Junta Comunal Marcelo Costantinovisitaron la Asociación Civil CEDE del barrio de Villa Pueyrredon

Los padres, directivos y funcionarios, especialmente la Legisladora Claudia Calciano Ortiz, lograron gracias a su perseverancia que pueda ser inaugurada.

Esta Institución a cargo de Franco Petta, tiene como objetivo ayudar a cada uno de los chicos que concurren a diario, para que puedan insertarse en la sociedad, demostrando que tienen mucho que enseñarnos.

•3/12 – LA JUSTICIA CON VOS

Se realizó una nueva edición de "La Justicia con Vos" en la Plaza Echeverría del barrio de VillaUrquiza,

Esta jornada organizada por el Consejo de la Magistratura CABA, con participación de la Comuna 12, ofreció charlas sobre defensa al consumidor, violencia de género y funcionamiento de la Justicia de Buenos Aires.

Un encuentro con defensores, fiscales, asesores tutelares y jueces del Poder Judicial de la Ciudad que acercó a los vecinos para que expusieran sus problemáticas y pudieran conocer más acerca de la garantía de sus derechos

• 11/12 - NUEVO ESPACIO VERDE

El sábado inauguramos junto a nuestro Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta la plaza ubicada en la intersección de la Av. Monroe y Holmberg del barrio de VillaUrquiza, la cual forma parte de la política de recuperación y revitalización del área de la traza de la ex Autopista 3.Acompañaron esta jornada el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte Franco Moccia; el diseñador del entorno Juan Fontana; familiares del emblemático arquitecto Clorindo Testa, cuyo estilo se ve replicado en este nuevo espacio verde y los miembros de la Junta Comunal Jorge Arturo Roca y Marcelo Costantino



• 7/11 – DECILE SI A UNA VIDA SIN VIOLENCIA

En el día de ayer en el Club Sirio Libanes (Av. Triunvirato 6401) se llevó a cabo el Evento ¨DECILE SI A UNA VIDA SIN VIOLENCIA¨ creado bajo la iniciativa de la funcionaria Teresa Valdez y su asistente Susana Ampuero.

Esta jornada en conmemoración al día contra la Violencia de Genero contó con la presencia del cuerpo de Agentes a cargo del área de violencia de Género de la Comisaria comunal 12 de la Policía Metropolitana: Subcomisionado, Jefe de la División protección familiar Rodrigo Conesa y Sub Inspector Eva Masa, quienes desarrollaron la charla central presentando casos en concreto y el abordaje de los mismos.Participando activamente también los Cesac y Servicio Social del Hospital Pirovano.

Un cuadro teatral a cargo de Paola Pereyra, del área de Cultura de la Comuna; Un espacio literario de la mano de las ¨Musas Narradoras¨ y música en la voz Inés Bayala , le dieron un enfoque particular a esta problemática clave que afecta nuestra sociedad.

• 3/11 – JORNADA CONMEMORATIVA DE LA POLICIA METROPOLITANA

Los miembros de la Junta Comunal asistieron al Acto Conmemorativo por el VIII aniversario de la creación de la Policía Metropolitana.

Este acto festivo se realizó en la Sede de la calle Ramallo 4398 y contó con la presencia de destacadas personalidades de la comuna, como los Directivos de la Comisión del Centenario de Villa Urquiza; Club Sirio Libanes y las Asociaciones de Comerciantes de Villa Pueyrredón y Villa Urquiza quienes entregaron muchas de las menciones al personal destacado de la fuerza.

• 28/10 –CHARLA SOBRE BULLYING

Se realizó en nuestra Sede Comunal una charla para tratar esta problemática que afecta a muchos niños y sus familias. Coordinado por el Ministerio de educación de la ciudad.

• 24/10 – REUNION DE VECINOS DE VILLA PUEYRREDON CON DIEGO SANTILLI

El Vicejefe de Gobierno Diego Santilli se reunió con los vecinos de Villa Pueyrredón en la Asociación vecinal Pro Fomento Pueyrredón ubicado en la calle Bazurco 2922

Acompañaron esta jornada los miembros de la Junta Comunal Jorge Arturo Roca y Marcelo Costantino, quienes escucharon y dieron curso a los distintos reclamos planteados

• 6/10 –REUNION DE EMPRENDEDORES CON ANDY FREIRE

Desde el Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad Andy Freire recibió a los vecinos emprendedores de Villa Urquiza con ganas de compartir sus ideas e inquietudes.

Se realizó en el espacio Monroe (Monroe 4880) y contó con la presencia de los miembros de la Comuna Jorge Arturo Roca, Marcelo Costantino y Susana Mosquera.

• 5/10 – ANIVERSARIO DE VILLA URQUIZA

El Teatro 25 de Mayo volvió a ser escenario para conmemorar un nuevo aniversario de Villa Urquiza. Como cada año, la iniciativa nació de la Comisión Permanente Centenario de Villa Urquiza, participando en esta ocasión desde nuestra Sede Comunal para llevar a cabo el cumpleaños número 129 del barrio.

Esta jornada contó con la presencia de los alumnos de las distintas instituciones educativas de la Comuna, homenajeando a cada uno de los alumnos abanderados y ofreciendo para todos los presentes un show musical a cargo de la Banda de la Policía Metropolitana y un destacado espectáculo teatral desarrollado por los artistas del grupo Aluminé, de la Compañía Delirio Naranja.

Estuvieron presentes también Autoridades de la Policía Metropolitana; El Presidente de la Comisión Permanente Centenario Miguel Haddad ; El Historiador Luis Alposta; El Presidente de la Asociación de comerciantes de Villa Urquiza HectorGinanni; El padre Pettinaroli; El locutor Carlos Ingracia y los miembros de la Junta y Teresa Valdez y Susana Mosquera responsable en esta oportunidad de fortalecer la convocatoria y los lazos con las distintas Instituciones educativas.

• 3/10 – REUNIÓN DE VECINOS DE VILLA URQUIZA CON DIEGO SANTILLI

El Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Diego Santilli se reunió con los vecinos de Villa Urquiza en el Club Sin Rumbo, de la calle Tamborini 6157.

Acompañaron esta jornada los miembros de la Junta Comunal Jorge Arturo Roca y Marcelo Costantino, quienes escucharon y dieron curso a los distintos reclamos planteados.

• 1/10- RECORRIDA JUNTO A FELIPE MIGUEL

Los miembros de la Junta Comunal Jorge Arturo Roca y Marcelo Costantino recorrieron distintos puntos de nuestra Comuna junto al Jefe de Gabinete de la Ciudad Felipe Miguel y el Secretario de Descentralización Sergio Costantino.

En este primer encuentro se relevaron algunos espacios verdes del barrio de VillaUrquiza y los avances y proyectos para el Barrio Mitre.

• 27/09 –CONVENIO CON EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El Consejo de la Magistratura CABA y la Comuna realizaron un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación.

El objetivo del convenio es establecer las bases generales de coordinación y colaboración conforme a las cuales ambos organismos trabajarán en conjunto para a fomentar la mutua complementación y cooperación en beneficio de los ciudadanos de dicha Comuna a través de la implementación de actividades y la marcha de proyectos en común. Estuvieron presentes el Presidente Comunal, Jorge Arturo Roca y los miembros de la Junta Teresa Valdez y Patricia Saporiti

• 19/09- EVENTO POR EL DIA DEL JUBILADO

El Teatro 25 de Mayo (Av.Triunvirato 4444) fué la sede elegida para festejar el Día del Jubilado. Esta iniciativa nació bajo la coordinación de la Funcionaria perteneciente al área de Cultura Teresa Valdez, quien año tras año trabaja junto a su equipo de colaboradores para que sea posible esta conmemoración a los abuelos de la Comuna.

Participaron de este Evento destacadas figuras como lo es El Doctor Alberto Cormillot quien realizò un número de Tap junto a su compañera de baile GinetteStabio ; el dúo María Teresa Dilger y Alfredo Atilio Boncagni a cargo del show de tango; El Cantante Melódico Luis Alberto; El señor del Tango Julio Bort y el Grupo ¨YA OYOUNI¨ integrado por María Belén Chaparro y Sharon Insua con un destacado show de Danza Árabe.

Los miembros de la junta estuvieron presentes y apoyaron este homenaje a nuestros abuelos que culminó con un Sorteo y catering para agasajar a los presentes.

• 15/09 - VISITA A LA NUEVA SEDE DE LA COMUNA

Los miembros de la Junta recorrieron junto a los vecinos la obra de la futura Sede Comunal. Esta visita fue organizada desde BA Participación Ciudadana y fue coordinada por el arquitecto a cargo.

Debido a distintas modificaciones que fueron surgiendo durante su desarrollo, el plazo para la inauguración se extendió, esperando para los próximos meses ver finalizada la obra.

• 15/09 – CAMPAÑA VALORES

Desde la Secretaria de Descentralización se organizó una campaña de valores en todas las Comunas de la Ciudad. La iniciativa surge con la intención de fomentar en los Empleados valores básicos para que el día a día laboral transcurra en un clima saludable y puedan ofrecerle al ciudadano una mejor atención

Los miembros de la Junta Comunal repartieron a los Empleados de la Sede distintos presentes alusivos a la campaña.

• 14/09 – SEMANA DE LAS COMUNAS

Desde la Secretaría de Descentralización y con la participación de los miembros de la Junta se realizó esta mañana en el Colegio Nº 12 Reconquista DE 15, una charla informativa acerca de las labores de las Comunas y como es su desarrollo en el día a día. Participaron de esta jornada alumnos de Tercer año bajo la coordinación de los profesores a cargo de la asignatura Educación Cívica, quienes se mostraron interesados en la temática que planteaba este encuentro.

• 10/09 - HORACIO JUNTO A LOS VECINOS DE SAAVEDRA

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta eligió el Club AllBoys del barrio de Saavedra para reunirse con los vecinos.

Los miembros de la Junta Comunal Jorge Roca, Marcelo Costantino y Teresa Valdez recibieron y escucharon los reclamos e inquietudes de los vecinos que se acercaron.

Gracias por compartir este encuentro y fortalecer nuestra Gestión

• 25/08 - REUNION CON LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PORTEÑA

La Ministra de Educación de la Ciudad Soledad Acuña recibió a los vecinos y profesionales del área Educativa de Villa Urquiza y alrededores que quisieron acercarse para hacer escuchar sus reclamos e inquietudes

El encuentro se realizó en el Salón Dorado de la Calle Monroe al 4800 y contó con la presencia del responsable del Área de Calidad y Cercanía dependiente de la Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Facundo Carrillo y los Miembros de la Junta Comunal como en cada espacio de reunión que se realiza en la Comuna

Gracias por acompañarnos y ser parte de este encuentro.

• 20/08 - EVENTO POR EL DIA DEL NIÑO Y ANIVERSARIO DE VILLA PUEYRREDON

En la Plaza Alem (ubicada en la intersección de las calles Artigas, Larsen, Zamudio y Cochrane) festejamos el Aniversario Nº 109 del barrio de Villa Pueyrredón y el Día del niño. Shows Musicales a cargo del ¨DuoGerpe-Iacovino¨, la Banda Infa

ntil ¨Los Pueyrredón¨ y la Agrupación Murguera ¨Los Legendarios de la esquina¨; teatro Infantil y talleres de circo de la compañía DELIRIO NARANJA ; Homenaje a uno de los comerciantes más antiguos Alberto Rolon ;Taller de Música coordinado por la ONG ´Alegria Intensiva¨; Reseñas Históricas en la voz de Azucena Contino representando a la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Villa Pueyrredón; Feria de Artesanos y la presencia de importantes Organismos como Los Cesac, Defensoría del Niño de nuestra Sede, ESTACIÓN SALUDABLE, BA VERDE y las Empresas SOLBAYRES y NEWSAN, esta última a cargo de muchas de las sorpresas preparadas y sorteos realizados

Desde el área de Cultura la funcionaria Teresa Valdez con el apoyo de la Junta Comunal y todo su equipo de trabajo, vieron realizada esta linda Iniciativa.

• 20/08 – HORACIO JUNTO A LOS VECINOS DE VILLA PUEYRREDÓN

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se reunió con los Vecinos de Villa Pueyrredón para escucharlos y charlar acerca de sus inquietudes y reclamos.

Una vez finalizada la reunión se realizó una recorrida junto al Vicejefe de Gobierno Diego Santilli y al Ministro de Espacio Público Eduardo Macchiavelli por distintos puntos del barrio para charlar con los Comerciantes y vecinos acerca del desarrollo y fortalecimiento de varios aspectos de la gestión que se está llevando a cabo.

Los integrantes de la Junta Comunal acompañaron esta Jornada entendiendo la importancia de generar estos espacios de encuentro.

• 23/07 – HORACIO JUNTO A LOS VECINOS DE VILLA URQUIZA

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta volvió a elegir el barrio de Villa Urquiza para reunirse y escuchar a los vecinos. Los miembros de la Junta Comunal acompañaron este nuevo encuentro realizado en el Salón Dorado de Av. Monroe 4878.

• 19/07 – HOMENAJE A LUIS ALBERTO SPINETTA EN VILLA URQUIZA

Por votación de los vecinos se decidió que fuera Luis Alberto Spinetta quien bautizara el Paso Bajo Nivel Congreso con su nombre. Siendo las portadas de más de 30 discos emblemáticos del gran músico la forma de ilustrar su magnífica trayectoria

Este Homenaje, producto del trabajo en conjunto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, AUSA y la Comuna 12, fue acompañado por El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el Vicejefe de Gobierno Diego Santilli y los miembros de la Junta Comunal.

• 12/07 – 120º ANIVERSARIO DEL HOSPITAL PIROVANO

Homenaje a nuestro querido Hospital Pirovano por su aniversario número 120.

Desde nuestra Sede los miembros de la Junta Comunal participaron de este día de celebración, inaugurando junto a los directivos de la institución y la Dra. Ana María Bou Pérez del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires una Placa conmemorativa.

• 11/07 – PLANTACION JUNTO A LA CRUZ ROJA

Esta mañana los miembros de la Junta Comunal llevaron a cabo una jornada de plantación de árboles frutales y diversas plantas, donados por la Cruz Roja Argentina Filial Saavedra en el Barrio Mitre

Participaron niños de la Escuela Nº 25 D.E. 10º "República De Turquía" quienes además de participar activamente de la plantación recibieron una charla acerca de los cuidados básicos de higiene referido al uso de guantes descartables y desinfección de heridas.

• 27/06 MASTILES Y ABANDERADOS EN NUESTRA COMUNA

En la Plaza ubicada en Holmberg y Monroe, cerramos el ciclo de ¨Mastiles y Abanderados¨ coordinado por la Dirección General de Mantenimiento y Talleres, con dependencia del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Bajo esta iniciativa se pusieron en valor todos los mástiles de la comuna y para cada uno de ellos se designaron dos abanderados, que voluntariamente se anotaron para izar y arríar la bandera diariamente.

Los miembros de la Junta Teresa Deolinda Valdez y Patricia Saporiti estuvieron presentes apoyando esta linda cruzada que tiene como objetivo valorar y dar homenaje a nuestros símbolos patrios.

• 09/06 NUEVO CANIL EN EL PARQUE PADRE MUGICA

Mira qué lindo quedó este nuevo espacio destinado para el uso de nuestras mascotas. El mismo se encuentra delimitado dentro de las inmediaciones del parque ubicado en Alberto Gerchunoff y Rogelio Yrurtia y cuenta con cercas perimetrales, juegos de agility, bancos de plaza, bebedores y expendedoras.

Próximamente se realizarán trabajos de concientización sobre el correcto uso del canil con actividades relacionadas a la tenencia responsable de mascotas.

• 07/06 ENTREGA DE TABLETS EN NUESTRA COMUNA

Se realizó una entrega de 150 tablets con la plataforma +Simple a los abuelos de distintos centros de jubilados de nuestra Comuna.

Esta nueva iniciativa del secretario de Tercera Edad, Claudio Romero, se realizó bajo la coordinación del funcionario Marcelo Costantino y el apoyo de los miembros de la Junta Comunal.

Los beneficiarios recibieron una capacitación acerca del uso del dispositivo.

• 27/05 HORACIO RODRIGUEZ LARRETA Y LOS VECINOS DE VILLA PUEYRREDÓN

Nuestro Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la Diputada, Claudia Calciano Ortiz recibieron a los vecinos de Villa Pueyrredón en la Escuela N°16 Gral. Ing. Mosconi.

Los miembros de la Junta Comunal Jorge Arturo Roca y Marcelo Costantino acompañaron esta nueva jornada de encuentro

• 16/05 CHARLAS SOBRE EL PARTO RESPETADO

En el marco de la Semana del Parto Respetado, la Comuna 12 organizó una serie de charlas para debatir sobre distintos puntos de la temática.

Durante los días 16, 17 y 19 de mayo entre las 13 y 15 horas se llevaron a cabo estos encuentros sobre parto respetado, maternidad respetable y lactancia, en el salón del registro civil de la Sede Comunal 12, Holmberg 2548.

Se trata de una actividad gratuita que será coordinada por profesionales del Hospital Pirovano y Hospital Piñeiro.





• 10/05 INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE COMUNAL 12

Fue oficialmente inaugurada la nueva Sede Comunal 12. Este moderno edificio se construyó considerando los principios de sustentabilidad y fue pensado desde lo público. Así, se ideó un hall de ingreso integrado al entorno, espacios abiertos que facilitan la circulación y su adaptabilidad para diferentes usos.

El evento brindó el marco para que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, llevara a cabo la reunión de gabinete que se realiza de manera habitual con los ministros en distintos lugares de la Ciudad. Luego de la misma, se realizó una recorrida por las instalaciones a la que se sumó el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli y los miembros de la Junta Comunal.

• 08/05 DIEGO SANTILLI JUNTO A LOS VECINOS DE #VILLAURQUIZA

El Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, se reunió con los vecinos de VillaUrquiza en el Club Sin Rumbo.

Estuvieron presentes, acompañando esta jornada el Subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía Facundo Carrillo y los miembros de la Junta Comunal Jorge Arturo Roca y Marcelo Costantino, para escuchar las distintas inquietudes y reclamos a resolver.

• 26/04 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA NUESTROS ABUELOS

Como resultado del trabajo en equipo de los Cesac 2,12 y 27 y la funcionaria Teresa Valdez, se están llevando a cabo operativos de vacunación antigripal y neumonía en distintos centros de jubilados de nuestra Comuna.

Esta campaña se inició en los centros, Génesis, Argentina en Movimiento y Centro Saavedra. Para continuar esta semana con Amistad y Libertad de Villa Pueyrredón y Convivencia Feliz de Saavedra.

• 24/04 DIEGO SANTILLI JUNTO A LOS VECINOS DE VILLA PUEYRREDÓN

Esta mañana el Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, se reunió con los vecinos de Villa Pueyrredón en la Asociación vecinal Pro Fomento Pueyrredón.

Acompañaron este encuentro el Subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, Facundo Carrillo y los miembros de la Junta Comunal, quienes escucharon y dieron curso a los distintos reclamos planteados.

• 20/04 LOS VECINOS DE SAAVEDRA JUNTO A DIEGO SANTILLI

Los vecinos de Saavedra fueron recibidos por el Vicejefe de Gobierno Diego Santilli en el salón de la Biblioteca ¨25 De Mayo¨.

Acompañaron esta jornada los miembros de la Junta Comunal, dando respuesta a cada una de las inquietudes planteadas.

• 31/03 INTERVENCIÓN ARTISTICA POR EL MES DE LA MUJER

Se inauguró en la Biblioteca Popular 25 de Mayo del barrio de #Saavedra un mural conmemorativo por el mes de la mujer, realizado por la Secretaria de Cultura Ciudadana y función Pública, bajo la coordinación de Carla Puyol perteneciente al área de Compromiso barrial.

Esta linda iniciativa contó con la presencia de la Comunera Teresa Valdez, autoridades de la Secretaria y representantes de las distintas Instituciones que participaron mediante la realización de talleres de teatro para niños y de zumba para todos los vecinos presentes.

• 29/03 REUNIDOS POR LA SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNA

Esta mañana el Secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro y el Subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Sassano, recibieron a los vecinos del barrio de Villa Urquiza para escuchar sus inquietudes y reclamos.

Acompaño esta jornada, realizada en el salón de la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza, el miembro de la junta Comunal, Marcelo Costantino, quien respondió a las distintas problemáticas planteadas.

• 08/03 DIA DE LA MUJER EN NUESTRA COMUNA

En el Día de la Mujer entregamos a las vecinas y trabajadoras un pequeño presente junto a una tarjeta con un mensaje para ratificar un compromiso que es diario.

Este fue apenas un gesto para destacar el rol de las mujeres en nuestra Comuna, en nuestra Ciudad y en pos de un mundo donde no haya diferencias ni se sufran injusticias por cuestiones de género ni de ningún tipo.

• 02/03 COMISARIAS CERCANAS EN NUESTRA COMUNA

Se realizó la primera reunión de vecinos en las Comisarias de cada barrio de la ciudad.

En este caso fue la comisaria Nº 49 del barrio de Villa Urquiza la sede elegida por los vecinos para que las autoridades pudieran escucharlos y recibir información acerca de la modalidad de trabajo que comenzó a implementarse.

• 23/02 REUNIÓN DE VECINOS DE SAAVEDRA CON HORACIO

Fueron los vecinos del barrio de Saavedra quienes tuvieron su espacio de encuentro con el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Esta reunión se realizó en el emblemático Club Sirio Libanes y contó con la presencia de la Diputada Claudia CalcianoOrtiz , el Subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía Facundo Carrillo y los miembros de la Junta Comunal 12.



• 20/02 LOS VECINOS DE VILLA PUEYRREDÓN JUNTO A HORACIO.

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la Diputada Claudia Calciano Ortiz recibieron a los vecinos de Villa Pueyrredón en la Escuela N°16 D.E 16, Gral Ing. Mosconi.

Como en cada encuentro estuvieron presentes los miembros de la Junta Comunal, quienes luego acompañaron la recorrida por algunos puntos de la Comuna.

• 17/02 BOLETO ESTUDIANTIL EN NUESTRA COMUNA

Desde el el 01/02 al 30/06 los alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria de escuelas públicas o privadas subsidiadas, pudieron tramitar en nuestra Sede Comunal, Miller 2751, la credencial para viajar en colectivos, subtes y premetro de manera no arancelada.

• 14/02 FESTEJAMOS EL DÍA DE LOS ENAMORADOS

Ayer celebramos un nuevo día de los enamorados y desde la Comuna decidimos agasajar a los tortolitos repartiendo plantas.

Nuestro aporte fue compartir un poquito de naturaleza para regalar a nuestros amores y embellecer los hogares.

• 08/02 DIEGO SANTILLI JUNTO A LOS VECINOS DE #SAAVEDRA.

El Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, se reunió con los vecinos de Saavedra en el Club Cerini, Arias 4745.

Estuvieron presentes, acompañando esta jornada los miembros de la Junta Comunal Jorge Arturo Roca, Marcelo Costantino, Susana Mosquera y Teresa Valdez, para escuchar las distintas inquietudes y reclamos a resolver.

• 06/02 CAPACITANDONOS PARA INFORMARTE

En nuestra Sede Comunal se dictaron capacitaciones a los Guardianes de los distintos parques y plazas sobre la problemática clave de esta estación, Dengue.

Esta iniciativa se originó como resultado del trabajo en conjunto con la Dirección General Identidad Compromiso Barrial y Voluntariado, dando como prioridad a este sector de empleados que desarrollan su labor en los espacios verdes de la Comuna, pudiendo así informar a los vecinos que visitan los mismos.

• 30/01 DIEGO SANTILLI JUNTO A LOS VECINOS DE COGHLAN

Esta mañana el Vicejefe de Gobierno Diego Santilli se reunió con los vecinos en el playón de la estación Coghlan

Acompañaron esta jornada los miembros de la Junta Comunal Jorge Arturo Roca, Marcelo Costantino y Susana Mosquera quienes escucharon y dieron curso a los distintos reclamos planteados.

• 10/01 CHARLA DE SALUD PARA LOS ABUELOS DE SAAVEDRA

En el día de ayer los abuelos del centro de jubilados Argentina en Movimiento, participaron de una charla de salud a cargo del cuerpo médico del Hospital Álvarez.

Teresa Valdez, miembro de la Junta Comunal y Presidente del centro, fue la encargada de organizar esta linda jornada para los adultos mayores del barrio de Saavedra, quienes además de informarse acerca de distintas enfermedades como la diabetes y su abordaje, pudieron controlar su presión y glucosa.

• 05/01 HORACIO JUNTO A LOS VECINOS DE VILLA URQUIZA

La Plaza Echeverría del barrio de Villa Urquiza fue el lugar elegido por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para recibir a los vecinos.

Los integrantes de la Junta Comunal acompañaron esta Jornada entendiendo la importancia de generar estos espacios de encuentro.

ENERO 2017

Lugones 4498, participaron de una charla de salud a cargo del cuerpo médico del Hospital Álvarez y la Clinica Adventista, además de informarse acerca de distintas enfermedades como la Diabetes los abuelos del centro de jubilados ¨Argentina en movimiento¨ ubicado en la calle y su abordaje, pudieron controlar su presión y glucosa.

RESPONDIENDO A RECLAMOS VECINALES EN NUESTRA COMUNA, SE GESTIONO LO SIGUIENTE:

NAZCA 5084 Y VEREDA se retiró Tocón y se reparó la vereda

NAHUEL HUAPI 5641 VEREDA NUEVA SE MUEVEN TODOS LOS BALDOSONES se resolvió con éxito

VALDENEGRO Y SALTO, Se cortaron raíces y se reparó vereda

AV. GRAL. PAZ 3346 Se extrajo árbol y se hizo la vereda y se reparo el cerco de la vivienda

LUGONES 4497 - Se cortaron raíces y se reparó vereda

RUIZ HUIDOBRO Y PLAZA, Se reparó vereda donde funciona la feria

QUESADA 4189 VERDA ROTA Se procedió a la reparación de la misma

DIA DE LA MUJER CONVOCADOS POR ANSES, PARTICIPAMOS DE UN TALLER BRINDADO POR EL BANCO MACRO, INFORMARON COMO ADMINISTRAR GASTOS , CONFECCIONAR NUESTRO PRESUPUESTO MENSUAL Y USO DE LAS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO. ESTOS TALLERES SE HARAN EXTENSIVOS A LOS CENTROS DE JUBILADOS DE NUESTRA COMUNA.

ABRIL

*REUNION EN CLUB LA EMILIANA CON PAMI Y TERCERA EDAD MAURICIO DAMIANO, CLAUDIO ROMERO, PABLO SILVA , GABRIELA DIRECTORA PAMI 3 PARA INFORMAR A LOS CENTROS DE NUESTRA COMUNA DE LOS CAMBIOS QUE SE HAN IDO OPERANDO DENTRO DE ESTOS ORGANISMOS

MAYO

CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL Y NEUMONIA EN CENTROS DE JUBILADOS

POR RECLAMOS VECINALES SE REALIZARON LAS SIGUIENTES TAREAS:

*VEDIA 4724 / CORTE DE RAICES / CAÑOS ROTOS Y ENTRARON AL DOMICILIO / SUACI 00235020/17 CUMPLIDO

*ZAMUDIO 5935 SE PODO POR RECLAMO DE LUMINARIAS

*JOSE CUBAS 3078 SE REALIZO PODA

*SE SOLUCIONO LA PERDIDA DEL BEBEDERO DEL PARQUE SAAVEDRA

*SE PODO POR UN PEDIDO DE DESPEJE DE LUMINARIAS EN AVALOS DESDE JURAMENTO HASTA OLAZABAL

* SE RETIRO AUTO ABANDONADO EN LARSEN 2900 ENTRE NAZCA Y ARGERICH (SOBRE LA VEREDA)

*SE RETIRO AUTO ABANDONADO QUEMADO EN PJE. DE LA TECNICA 5400

*SE REALIZO PODA EN MANZANARES 4251 Y 4227

*SE REALIZO CORTE DE RAICES EN MANZANARES 4251 Y 4227

*SE REALIZO CORTE DE RAICES Y REPARACION DE VEREDA EN JARAMILLO 4689

SE EXTENDIERON EN LO QUE VA DEL AÑO 20 CERTIFICADOS DE ROAC A LOS CENTROS DE JUBILADOS PERTENECIENTES A NUESTRA COMUNA

SE RECLAMO Y SOLUCIONO A TRAVES DEL CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD :

*SE FISCALIZO LUMINARIA DE SUSPENSION ENCENDIDA 24HS UVIA 16015 SE ENCONTRABA APAGADA BUCARELLI 2799 Y NAHUEL HUAPI

* SE FISCALIZO LUMINARIAS APAGADAS UVIA 15407 EN LUGONES DEL 4401 AL 4498

*SE FISCALIZO LUMINARIAS PRENDIDAS TODO EL DIA EN LUGONES DESDE 4498 AL 4500

*SE FIZCALIZO LUMINARIAS APAGADAS UVIA 19571 EN VEDIA DEL 4701 AL 4799 ENTRE MILLER Y VALDENEGRO

*SE FISCALIZO CONTENEDOR DE RESIDUOS HUMEDOS DAMB 20886SOBRE LA CALLE AVALOS 2087

SE GESTIONO CON LOS CENTROS DE JUBILADOS DE NUESTRA COMUNA EL PROGRAMA DEL CC 25 (TEATRO 25 DE MAYO) “EL 25 VA A TU CENTRO”, EL QUE HA TENIDO MUY BUENA ACEPTACION .

EN EL MES DE MAYO SE REALIZO EN INSTALACIONES DE NUESTRA COMUNA REUNIONES INFORMATIVAS EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL “ PARTO RESPETADO” , PARTICIPARON DISTINGUIDOS OBSTETRAS, DEL HOSPITAL PIROVANOS Y OTROS, ASOCIACION CIVIL DOULAS COMUNITARIAS, Y PUERICULTORAS DE “PANZA Y CRIANZA”

AUSPICIADO POR TERCERA EDAD SE COORDINA CON LOS CENTROS DE JUBILADOS DE NUESTRA COMUNA A TRAVES DE LA EMPRESA TENA, CLASES DE YOGA CON LOS AFILIADOS Y OBSEQUIOS DE PAÑALES QUE PROMOCIONAN

*POR UN PEDIDO DE DESRATIZACION SE INSPECCIONARON LAS VIVIENDAS DE ARIAS 4843 Y DEHEZA 4868 PERO LAS MISMAS SE HALLAN OCUPADAS, POR LO TANTO EL PROPIETARIO DEBE HACERSE CARGO

*SE INSPECCIONO TOMAS LE BRETON 4881 POR UN RECLAMO DE ARREGLO DE VEREDA, SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA POR EL PASO DEL TIEMPO (CORRESPONDE AL PROPIETARIO)

CONSEJO CONSULTIVO

• Reuniones del Consejo Consultivo:

JUNIO 2016: Reunión en Asoc. Pro Fomento Pueyrredón ubicado en la calle Bazurco 2922, Villa Pueyrredón.

JULIO: Reunión en Club Villa Cerini ubicado en la calle Arias 4742, Saavedra.

AGOSTO: Reunión en Club Sin Rumbo ubicado en la calle Tamborini 6157, Villa Urquiza.

SEPTIEMBRE: Reunión en Club El Tábano ubicado en la calle Rómulo Naón 3029, Coghlan.

OCTUBRE: Reunión en Club Villa Cerini ubicado en la calle Arias 4742, Saavedra.

NOVIEMBRE: Reunión en Asoc. Pro Fomento Pueyrredón ubicado en la calle Bazurco 2922, Villa Pueyrredón

DICIEMBRE: Reunión en Club Sin Rumbo ubicado en la calle Tamborini 6157, Villa Urquiza.



ENERO 2017: Reunión en Club Sin Rumbo ubicado en la calle Tamborini 6157, Villa Urquiza.

FEBRERO: Reunión en Asoc. Pro Fomento Pueyrredón ubicado en la calle Bazurco 2922, Villa Pueyrredón.

MARZO: Reunión en Club El Tábano ubicado en la calle Rómulo Naón 3029, Coghlan.

ABRIL: Reunión en Club Sin Rumbo ubicado en la calle Tamborini 6157, Villa Urquiza.

MAYO: Reunión en Club Villa Cerini ubicado en la calle Arias 4742, Saavedra.

JUNIO: Reunión en Asoc. Pro Fomento Pueyrredón ubicado en la calle Bazurco 2922, Villa Pueyrredón.

JULIO: Reunión en Club Sin Rumbo ubicado en la calle Tamborini 6157, Villa Urquiza. Lectura Informe de Gestiòn comuna 12.