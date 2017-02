Mascotas en el Subte: normas a tener en cuenta

Desde el sábado los vecinos ya pueden viajar con sus mascotas en el subte los sábados de 13 horas en adelante, los domingos y feriados, siempre y cuando respeten las diferentes normas de seguridad.

En noviembre del año pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una encuesta para que los vecinos pudieran votar: “Porque sabemos que son un integrante más de la familia, ¿estás de acuerdo con que tu mascota pueda viajar en subte los fines de semana?”. Finalmente terminó ganando el “Sí” con el 72% de los votos y la nueva Ley 5687 entró en vigencia el pasado sábado 18 de febrero.

De ahora en adelante todos los vecinos podrán viajar con su mascota doméstica en los subterráneos de la Ciudad, pero habrá cierta exclusividad en cuanto a los animales y la forma en que podrán viajar estos dentro de la formación. No será necesario abonar un costo adicional por la mascota y solo podrán viajar los días sábados después de las 13 horas, domingo y feriados.

Principalmente solo están permitidos perros y gatos domésticos pequeños, la mascota deberá estar alojada en un transportador cerrado apropiadamente y que posea ventilas, está prohibido el uso de carritos. Solo se podrá portar una mascota por pasajero mayor de edad.

El pasajero a cargo de la mascota tendrá que tener obligatoriamente la constancia de la vacuna antirrábica vigente, no podrá usar las escaleras mecánicas y tendrá que esperar al subte en una zona especialmente demarcada, que coincidirá con el último coche de cada formación (lugar destinado para las mascotas, sus dueños y demás pasajeros).

Es importante tener en cuenta que es responsabilidad del dueño velar por la seguridad del animal, su bienestar y estado general. Lo mismo ocurre con la transportadora que deberá encontrarse en perfectas condiciones de higiene, teniendo en cuenta que no pueda ensuciar o incomodar a otros pasajeros, e impedirá que sobresalga de la misma cualquier parte de la mascota.

El traslado de mascotas en transportes públicos ya es un hecho en distintos subterráneos del mundo como ser Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Madrid, Medellín, Nueva York, Londres y París.

Sobre la salud del animal

El perro o gato doméstico deberá encontrarse en condiciones que no generen riesgos o molestias a terceros.

El pasajero, a cargo del traslado, será el responsable de velar por la salud e integridad física de su mascota, así como también de su custodia y cuidado evitando, a través del desplazamiento, cualquier molestia al resto de los usuarios.

Es obligatorio que el pasajero a cargo de un perro o gato doméstico cuente durante el viaje con la constancia de la vacuna antirrábica vigente, la cual deberá ser exhibida al momento de ingresar al subte o en el caso de que el personal del Subte y/o personal policial lo requiera.

Condiciones generales para el traslado de la transportadora