Agapornis a beneficio de los "Amigos de cuatro patas"

El domingo 19 el grupo Agapornis se presentará en el Parque Tres de Febrero a beneficio de los “Amigos de cuatro patas”.

El Programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “Mascotas BA” junto con “Zaguates Refugio”, organiza este show a las 16 horas, en el Parque Tres de Febrero,

de Av. Del Libertador y Av. Iraola, en el que participará el grupo musical “Agapornis” a beneficio de los animales que se encuentran protegidos en las distintas ONGs.

El objeto es recaudar donaciones para mejorar la estadía de estos animales, que son atendidos por voluntarios que brindan su tiempo pero siempre les falta algo para el alimento, la salud o el confort de los animalitos, al mismo tiempo que se quiere concientizar al ciudadano acerca del cuidado y adopción responsable de mascotas.

El programa “Mascotas BA” también realiza atención veterinaria gratuita en varios puntos de la Ciudad, y posee varios móviles que recorriendo los barrios de la Ciudad, brindan vacunación y atención veterinaria en el lugar.

Aunque la entrada es gratuita, se espera que los participantes entreguen una donación que ayude a los animales, como ser: alimento balanceado para perros y gatos, mantas, abrigos, productos de limpieza, correas collares, pretales, cuchas, camas, comederos, juguetes, piedras sanitarias y bandejas, transportadoras, y tapitas de plástico para reciclar.

También se puede llevar un medicamento que su mascota no haya utilizado y por supuesto, aún no esté vencido, y le pueda ser útil a otro animal.

Aunque el show es a beneficio de las mascotas, los organizadores solicitan que los vecinos NO lleven a sus propias mascotas debido a que los altos decibeles de la música pueden dañar los oídos de los mismos.

También para más información se puede conectar con @ZaguatesRefugio, @BAmascotas, @AgapornisAGP AYUDEMOS NUESTROS A AMIGOS DE CUATRO PATAS