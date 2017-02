Una nube de humo azota a Buenos Aires

De desató un fuerte incendio cerca en la Reserva Natural de Punta Lara, el humo invadió a la Ciudad de Buenos Aires y un fuerte olor a quemado fue detectado por los vecinos que se quejaron en las redes sociales.

El incendio comenzó cerca de las 20 horas cerca de la Reserva Ecológica de Punta Lara, un extenso sector de pastizales fue afectado y su difícil acceso impide que los diversos equipos para controlar las llamas, como las autobombas, puedan acceder.

El fuego que inició en la localidad bonaerense de Ensenada, a la altura del kilómetro 40 de la autopista Buenos Aires - La Plata, provocó una fuerte humareda que alcanzó a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores provocando que los vecinos notaran un fuerte olor a quemado.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, explicó que “el foco más importante del fuego estaba ubicado a unos 1.500 km desde el Camino Negro, que comunica Punta Lara con Villa Elisa, pero no se está quemando la reserva natural”.

Una gran dotación de bomberos, incluyendo a la de Ensenada y Berazategui, realiza un despliegue de enorme magnitud para sofocar lo más rápido posible el fuego para que no se expanda ya que, debido a un posible cambio del viento, temen que la situación empeore. El inconveniente es el difícil acceso a la zona por encontrarse rodeada de fango y pantanos.

Debido a la intensidad del humo y las corrientes de aire, el olor a quemado alcanzó gran parte de la Ciudad de Buenos Aires poniendo en alerta a los bomberos que fueron enviados de forma preventiva a la Reserva Ecológica.

Las autoridades informaron que no se “reportó niveles de alarma en la calidad de aire de la Ciudad”, pero se recomienda a los conductores andar con precaución ante la posibilidad de que se reduzca de golpe la visibilidad a causa del siniestro.