Nuevo Plan contra el Aedes Aegypti

El Gobierno de la Ciudad, la Nación y la Provincia de Buenos Aires, encaran un nuevo plan conjunto para lograr la erradicación del mosquito Aedes Aegypti trasmisor de la enfermedad del Dengue.

Se presentó un nuevo plan de acción conjunto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, para la prevención de las enfermedades que provoca el mosquito Aedes Aegypti, con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y las respectivas ministras de salud Ana María Bou Pérez y Zulma Ortiz.

Las bases del plan son tres: Prevenir y concienciar; Intercambio de mejores prácticas y coordinación del control de enfermedades provocadas por mosquitos Aedes.

Ambos gobiernos trabajarán en conjunto para coordinar la prevención y eliminación de los lugares donde se puede criar este mosquito, de acuerdo a la zona donde se trabaje.

En el programa de erradicación del mosquito del Dengue, trabajan en conjunto los ministerios de Ambiente y Espacio Público Hábitat y Desarrollo Humano y Educación; las Comunas; Cultura Ciudadana; el CeSacs y los equipos de personas capacitadas para trasmitir la información necesaria a los vecinos.

En la Ciudad de Buenos Aires están trabajando con un plan llamado “Manzanas libres de Aedes Aegypti”, en el que participan los llamados “Vecino Multiplicador”, que no es ni más ni menos que un vecino que ha sido capacitado para concienciar acerca de las enfermedades provocadas por mosquitos.

El lema en Ciudad de Buenos Aires es “Sin huevos no hay mosquito” y en Provincia de Buenos Aires es “Sin huevos de aedes no hay mosquitos y no hay Dengue, Zika ni Chicungunya”, para lo cual lo fundamental es mantener el ambiente sin recipientes con agua estancada.

Este trabajo encarado en conjunto por Nación, Ciudad de Buenos Aires y Pcia de Buenos Aires, continuará realizando la difusión por todos los medios posibles, ya sea capacitando vecinos, instalando carteles en la vía pública, distribuyendo folletos explicativos del mosquito y las consecuencias que trae, y se realizará los controles y seguimientos mediante el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que intercambia información de pacientes atendidos en la Ciudad que pertenecen a la Provincia, y pacientes de Provincia que se atienden en Capital, y se presentarán informes semanales del avance del Plan.