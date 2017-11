Nuevos eventos en el Jardín Japonés

En el Jardín Japonés de Buenos Aires se anuncian cuatro días de visitas gratuitas en el mes de noviembre el 07,18, 21 y 28, y una nueva exposición de bonsai.

El Jardín Japonés presenta una nueva exposición “Bonsai no Hi”, donde se podrá disfrutar de plantas de todo el país, los días 04 y 05 de noviembre.

En este hermoso Jardín del barrio de Palermo encuentran el lugar ideal los amantes del Bonsái, dada la primordial importancia que les otorga la Fundación Cultural Argentino-Japonesa y el Director de Bonsái, el Sensei Alejandro Sartori.

Asimismo, en el corriente mes tendremos visitas gratuitas los días 07, 18,21 y 28, cuando se podrá ingresar presentando únicamente el D.N.I.

En este hermoso espacio construido en 1967, cuando visitara nuestro país el entonces Príncipe Akihito, se podrán recorrer los lagos con coloridos peces carpas, la biblioteca con literatura japonesa, los cursos de cocina y de cultivo de bonsái, o simplemente sentarse a meditar.

También funciona en su interior un restaurante típico y una casa de té en el interior de una pagoda construida a tal efecto.

Este lugar se financia exclusivamente con la recaudación de las entradas, ya que no está subvencionado ni por el gobierno japonés, ni el argentino, ni por la Ciudad de Buenos Aires.

El Jardín se encuentra abierto todos los días de 10 a 18 horas en Av. Casares 2966, del barrio de Palermo, y se ingresa abonando una entrada de $95.-

Quienes pueden ingresar gratuitamente son los menores de 12 años y los mayores de 65 argentinos con DNI, así como los jubilados y pensionados argentinos con DNI y Carnet.

También los discapacitados ingresan sin cargo presentando el certificado de discapacidad en boletería, y su acompañante no abonará entrada siempre que figure en el certificado.

Lo que no está permitido, es ingresar con alimentos o hacer pic-nic en los jardines.

Para interiorizarse acerca de todas las actividades que allí se realizan se puede llamar al teléfono (011) 4804-4922 , y mediante la web en www.jardinjapones.org.ar o mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .