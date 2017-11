El Club de Leones de Villa Urquiza cumplió 50 años

Ayer por la noche “El Club de Leones de Villa Urquiza” celebró su boda de oro y lo festejó con un hermoso coctel en su sede de la calle Altolaguirre, junto a las autoridades Leonísticas y miembros del club.



La ceremonia comenzó con el usual toque de campana por parte del Presidente León, Ricardo Bertola, quien invitó a la Gobernadora de Clubes de Leones del Distrito “04” León, Alicia Torregrosa Llanos, a izar el Pabellón Nacional y al Presidente del Consejo del Distrito Múltiple “O” PDG León, Sixto Robles, a izar el emblema Leonístico.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino, el Sr. Presidente bajo el lema Libertad, Entendimiento, Orden, Nacionalidad, Esfuerzo, Servicio, al amparo del Pabellón Nacional y el Emblema Leonístico declaró abierta esta Plenaria Extraordinaria conmemorativa del 50º Aniversario de la Fundación del Club de Leones de Bs. As. Villa Urquiza.

La reunión contó con la presencia de Autoridades Leonísticas y representantes de los Clubes de Leones de Buenos Aires, Catedral, Facultad de Derecho, Parque Chacabuco, Flores, Liniers, Parque Avellaneda, Chacarita, General Pacheco, Martinez, Vicente Lopez, Siglo XXI, Villa Martelli, Villa Ballester, Villa Lynch y Martín Coronado. También se encontraba presente el Secretario de la Gobernación, León Carlos Bizzozero; el Párroco de la Iglesia Ntra. Sra. Del Carmen, Marcelo Petinaroli, el Sr. Miguel Haddad en representación de la Asociación de Comerciantes y de la Comisión Centenario de Villa Urquiza; el Sr. Carlos Ingrassia, Director de FM Urquiza; la Sra. Margarita Haverl, Directora de nuestro periódico; la Sra. Laura Garat, del periódico El Consultor y el Sr. Marcelo Benini, del periódico El Barrio, entre otros.

El Sr. Presidente del Club de Leones, Ricardo Bertola, dirigió unas palabras de agradecimiento a los presentes he hizo una pequeña reseña de los comienzos del Club y de las obras que se realizaron durante estos cincuenta años.

Luego le cedió la palabra al Sr. Presidente del Consejo Múltiple “O”, P.F. (2017-18) León, Sixto Robles, y a la Gobernadora de Clubes de Leones del Distrito “O” 4, P.F. (2017-18) León, Alicia Torregrosa Llanos.

Dando fin a esta ceremonia los Clubes e Instituciones presentes entregaron distintas plaquetas recordatorias de salutación y como broche final todos los Leones de pie entonaron la canción Leonística tomados de las manos.

Arriados los Pabellones el Maestro de Ceremonias León, José Armendáriz, dijo “SE LEVANTA LA JUNGLA” e invitó a todos los presente a disfrutar de un pequeño brindis.

RESEÑA HISTORIA DEL CLUB DE LEONES DE VILLA URQUIZA

El Club de Leones Bs. As. Villa Urquiza, se fundó un 11 de noviembre de 1967, su primer Presidente fue el León Juan Alberto Nistico y su sede por muchos años fue la Biblioteca Domingo F. Sarmiento.

El León Luis Battaglia, uno de los socios fundadores nos comentaba que cuando llegaron a la Biblioteca se encontraron con muchos problemas dentro de la misma que fueron solucionando poco a poco durante los años que estuvieron allí como ser, la reparación de techos, colocación de luces en la Biblioteca y en el resto del salón, se compraron pupitres y bancos para que los alumnos que iban a buscar allí información pudieran estar más cómodos, se repusieron y compraron libros, etc. Fueron unos hermosos años y un lujo haber podido utilizar las instalaciones de tan prestigiosa institución barrial. Desde hace unos años es el Rotary Club, primos hermanos de los Leones quienes tienen su sede allí.

El Sr. Bertola nos informó que luego la sede pasó a estar un tiempo en el Colegio San Martin en Cabildo y Quesada, después en la calle Bucarelli y actualmente se encuentra en la calle Burela 2953.

Muchas Obras de Servicio se realizaron en estos 50 años, entre ellas los dormitorios, baños y ropa de cama para los niños que se quedaban a dormir en el Hogar Cristo Rey, en la calle Quesada, que fue inaugurado por Monseñor Aramburu.

En el año 2000 se quiso hacer en el mismo colegio La Capilla, pero no se pudo hacer tomando la posta la Fundación “Don de Vida” terminando las obras e inaugurándola en el año 2005, lleva el nombre de Ntra. Sra. del Valle. Además, en esta institución se han realizado infinidad de mejoras y se los ha ayudado al sólo efecto de que los pupilos reciban la mejor atención.

También hace muchos años se colaboró con el Hospital Gral. Urquiza, más conocido como “El Hospitalito”, donándose una sala de guardia y de rayos, entre otras cosas.

También se colaboró con los Hospitales Pirovano y Tornú; con las Escuela J. M. Gorriti y Olavarría; con los Centros de Jubilados; con la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen; con los Hogares Dinad y Esfadi.

Con la Comisaria 39 y con la delegación de Bomberos de la calle Olazábal, como así también infinidad de obras que se realizaron en nuestro barrio y sus alrededores.

Nos contaba su Presidente que también se hicieron Obras de Servicio en Escuelas y Hogares en distintas Provincias de nuestro País, habiendo llegado a Escuelas de Frontera en la Prov. de Formosa.

En los últimos años se están enviando periódicamente “libros, ropa en buen estado y juguetes al Hogar San Martín de Chajarí, Pcia. de Entre Ríos y al Hogar Virgen María de la Prov. de Santa Fe, entre muchas otras.

En el mes de marzo se donó el mármol donde se recuerda el centenario del Leonismo y que se puede ver en Mar del Plata en la Plaza del Agua.

“Creemos haber y seguir haciendo importantes Obras de Servicio en favor de los que

necesitan la colaboración de nuestro Club” dijo Bertola. Como se dice en el Leonismo ´´NOSOTROS SERVIMOS´´.